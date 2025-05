Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Anna Mrozowska zabrała głos po nagłym zniknięciu Renaty! Czy jeszcze wróci? - ZDJĘCIA

Co dalej z Renatą (Anna Mrozowska) w "Barwach szczęścia"? Ukochana Kodura (Oskar Stoczyński) nagle zniknęła z uwielbianego serialu TVP2, czym na poważnie zmartwiła swoich fanów! Do tego stopnia, że zaczęli wypisywać do niej wiadomości, czy jeszcze wróci do "Barw szczęścia", gdyż już od dłuższego czasu nie widzieli jej na ekranie. W przeciwieństwie właśnie do Marcina czy jej przyjaciółki Dominiki (Karolina Chapko), która została w "Feel Good" sama! Co stało się z Renatą i czy jej postać pojawi się jeszcze w kolejnych odcinkach! Głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana! Co powiedziała aktorka? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!