Barwy szczęścia, odcinek 3201: Załamana Józefina po ucieczce Andrzeja doniesie na niego policji! Nie odzyska już pieniędzy? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3201 odcinku "Barw szczęścia" oszukana Józefina zgłosi się na policję tuż po tym, jak w dniu ich ślubu Andrzej zabierze drogocenne przedmioty z jej domu, wyczyści jej konto i przepadnie jak kamień w wodę! Zatoja-Modelski nie zjawi się lotnisku, skąd zaproszeni goście wraz z parą młodą będą mieli udać się na ich bajeczny ślub do Finlandii wyczarterowanym samolotem, który oczywiście się nie podstawi!

A to dlatego, że oszust tak naprawdę go nie załatwi, o czym jako pierwsza przekona się 1 z kuzynek Rawiczowej, gdy będzie mieć problem z biletem. A nieco później przekonają się o tym już wszyscy najbliżsi panny młodej, w tym sama zainteresowana, która w 3200 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie, że padła ofiarą oszustwa!

Oszukana Józefina zgłosi się na policję w 3201 odcinku "Barw szczęścia"!

I czym prędzej w 3201 odcinku "Barw szczęścia" zawiadomi o wszystkim policję! I nic dziwnego, gdyż oszust Andrzej zabierze z jej domu nie tylko najcenniejsze antyki, biżuterię czy samochód, ale także wyczyści jej konto bankowe, na którym będzie aż 300 tysięcy złotych, przez co Józefina zostanie bez niczego.

A na domiar złego jeszcze z długami, gdyż będzie musiała spłacić kredyt za rodowy pałacyk Zastoi-Modelskiego, który on już zdąży sprzedać innemu właścicielowi i jeszcze na tym zarobić! Mimo iż sam nic przy tym nie włoży, gdyż jego niedoszła żona weźmie wszystkie zobowiązania finansowe na siebie i to jeszcze przed ślubem. I niestety podobnie będzie z upoważnieniami do jej konta, z czego również skorzysta i tym samym w 3201 odcinku "Barw szczęścia" zostawi Józefinę w bardzo trudnej sytuacji!

Czy majątek Rawiczowej przepadnie na dobre w 3201 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3201 odcinku "Barw szczęścia" policji uda się dotrzeć do oszusta, który tak naprawdę mógł podać Józefinie inne dane osobowe? Tym bardziej, że przecież przedstawi się jako arystokrata, którym w rzeczywistości wcale nie będzie! A sytuację dodatkowo skomplikuje fakt, że Andrzej miał do wszystkiego zgody.

Z pewnością w tym aspekcie w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa zwróci się i do prawnika, a być może nawet i do żony swojego syna, Natalii (Maria Dejmek), z którą jej stosunki w końcu się polepszyły, ale czy i w tym temacie coś wskóra? Czy matka Cezarego (Marcel Opaliński) zdoła jeszcze odzyskać swój majątek i pozbyć się długów, jakie zostawił jej po sobie narzeczony? A może zostanie z niczym już na dobre i już nikt nie zdoła jej pomóc? Przekonamy się już niebawem!