Barwy szczęścia, odcinek 3200: Andrzej okradnie Józefinę w dniu ślubu! Zniknie i zostawi ją bez niczego z długami - ZDJĘCIA

W 3200 odcinku "Barw szczęścia" w dniu wylotu do Finlandii oszust Andrzej (Leon Charewicz) zabierze z domu Józefiny (Elżbieta Jarosik) najcenniejsze antyki, biżuterię, a także samochód, po czym zniknie bez śladu! Zastoja-Modelski okradnie swoją narzeczoną w dniu ich ślubu, który ostatecznie nie dojdzie do skutku, gdyż na lotnisku goście weselni odkryją, że nie ma dla nich ani wyczarterowanego samolotu, ani saloniku dla vipów! A co gorsza, że w 3200 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa padła ofiarą zwykłego oszustwa! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!