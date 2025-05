Na sygnale

Na sygnale, odcinek 730: To ona zastąpi zmarłego Kubę. Nowa ratowniczka w bazie w Leśnej Górze! - ZDJĘCIA

W 730 odcinku "Na sygnale" w bazie w Leśnej Górze pojawi się nowa ratowniczka, która zastąpi zmarłego Kubę (Wojciech Zygmunt)! Róża (Adrianna Jagiełło) dołączy do ekipy Wiktora (Wojciech Kuliński) tuż po tym jak padnie ofiarą mobbingu w poprzednim miejscu pracy, w związku z czym będzie zmuszona się przenieść! I choć w 730 odcinku "Na sygnale" Potocka od razu wzbudzi sympatię swojego nowego szefa, to jednak reszta ratowników nie podzieli jego entuzjazmu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!