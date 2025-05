Na sygnale zamiast M jak miłość. Zmiana emisji od 12 maja!

Na sygnale, odcinek 730: To ona zastąpi zmarłego Kubę. Nowa ratowniczka w bazie w Leśnej Górze! - ZDJĘCIA

Uwaga, mamy ważny komunikat dla wszystkich fanów "Na sygnale"! A to dlatego, że wraz z końcem 25. sezonu "M jak miłość", które w poniedziałki i wtorki leciało bezpośrednio przed ich ulubionym medycznym serialem TVP2 o godzinie 20.55, zmieni się jego pora emisji właśnie w te dni!

Stacja musiała "załatać" dziurę po "M jak miłość", które w tym roku skończyło się wyjątkowo wcześnie, bo już 6.05.2025 roku, w przeciwieństwie do pozostałych seriali - "Barw szczęścia", "Na dobre i na złe" czy właśnie "Na sygnale", które będą jeszcze emitowane na pewno do końca maja, a może i dłużej, gdyż data końca ich nadawania nie jest jeszcze znana!

Nowa pora emisji "Na sygnale" w poniedziałki i wtorki!

Ale co zatem z "Na sygnale"? Otóż od nowego tygodnia, od 12.05.2025 roku nastąpi zmiana w emisji kultowego medycznego serialu TVP2, który w poniedziałki i wtorki wskoczy właśnie w miejsce "M jak miłość"! Tyle tylko, że w poniedziałki będzie emitowany już w trakcie normalnego nadawania "Kulis M jak miłość", które wraz z końcem 25 sezonu serialu także znikną, a zatem pojawi się na antenie już o 20.45.

Jednak we wtorki już 10 minut później, ale wcale nie ze względu na "Kulisy M jak miłość" tylko inny program "Przepis dnia", który będzie emitowany o 20.40, a zatem "Na sygnale" wskoczy tuż po nim o 20.55, a więc w czasie normalnej emisji "M jak miłość"! Ale co zatem będzie w środy?

Co z dalszą emisją "Na sygnale" w środy?

Otóż w środy "Na sygnale" pozostanie bez zmian i wciąż będzie emitowane kolejno o godzinach 21.55 i 22.25! A to dlatego, że poprzedzające go "Na dobre i na złe", w przeciwieństwie do "M jak miłość", będzie wciąż nadal nadawane! Podobnie jak "Barwy szczęścia".

A zatem zmiany obejmą tylko poniedziałki i wtorki, gdy od przyszłego tygodnia - 12.05.2025 roku nie będzie już właśnie "M jak miłość"! Z kolei w środy widzowie jak do tej pory będą mogli śledzić 2 premierowe odcinki "Na sygnale" o stałej porze emisji!