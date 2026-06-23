Na dobre i na złe. Tak dojdzie do porwania córki Blanki! Wystarczy chwila nieuwagi na spacerze i Nina zniknie bez śladu w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Mała Nina porwana w 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach

Już na początku czerwca z relacji z planu "Na dobre i na złe" wyłonił się obraz wstrząsających scen, które rozegrają się, kiedy córka Blanki i Mario zostanie porwana! Dzięki nagraniom zza kulis serialu jako pierwsi w SuperSeriale.se.pl pisaliśmy o tym, że porwanie Niny będzie ziszczeniem najgorszego koszmaru lekarki z Leśnej Góry, a tragiczne wydarzenia, które nastąpią po zniknięciu jej dziecka sprawią, że na nowo zbliży się do swojego męża.

Warto jednak uprzedzić widzów, że nie od razu wszystko się wyjaśni, a początek horroru Blanki i Mario po zaginięciu ich córki nastąpi już 996 odcinku "Na dobre i na złe", czyli pierwszym nowego sezonu po wakacjach! Początkowo nic nie będzie zapowiadało tragedii, Blanka nie będzie podejrzewała, że podczas spaceru z Niną może się wydarzyć coś złego.

I nagle lekarka zauważy starszą kobietę, która zasłabnie na jej oczach na wzgórzu na skraju lasu. Jak podaje światseriali.interia.pl dosłownie na krótką chwilę zostawi Ninę w wózku, żeby udzielić pomocy staruszce. A kiedy wróci po Ninę, nigdzie jej nie będzie! Wózek będzie stał pusty. Przerażona Blanka natychmiast wezwie policję i zacznie nerwowe poszukiwania córki.

- Nie ma mojego dziecka. Nie ma Niny! Muszę ją znaleźć! - zacznie krzyczeć zrozpaczona Blanka do policjanta.

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Blanka nie znajdzie porwanej córki w 996 odcinku "Na dobre i na złe" w nowym sezonie

Pod wpływem szoku Blanka w 996 odcinku "Na dobre i na złe" nie zdoła dokładnie opowiedzieć funkcjonariuszom policji, co się wydarzyło. Na próżno policjanci spróbuję uspokoić lekarkę z Leśnej Góry, że roczne dziecko nie mogła wyjść z wózka i odejść samo nie wiadomo jak daleko. Ze łzami w oczach Blanka ruszy w głąb lasu i zacznie przeszukiwać krzaki oraz zarośla, ale nigdzie nie będzie Niny.

Poszukiwania porwanej Niny w 996 odcinku "Na dobre i na złe" nowego sezonu potrwają wiele godzin. Do akcji włączy się również przypadkowy rowerzysta, który zauważy całe zamieszanie i namówi Blankę, by zadzwoniła po pomoc do ojca swojej córki. Ale Mario nie odbierze telefonu od Blanki, co doprowadzi ją do jeszcze większej paniki. Jakby podejrzewała jego o uprowadzenie ich dziecka.

Co się stanie z Niną w następnym sezonie "Na dobre i na złe"? Odnaleziona córka Blanki i Mario trafi do szpitala!

Nie jest już tajemnicą, że w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" córka Blanki i Mario się odnajdzie, ale to jeszcze nie będzie koniec koszmaru Milewskich. Okaże się bowiem, że mała Nina została ranna i będzie musiała spędzić w szpitalu trochę czasu.

Kiedy 996 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP po przerwie wakacyjnej?

Nowy sezon "Na dobre i na złe" rozpocznie się od 996 odcinka, który zostanie wyemitowany na początku września 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Niewykluczone, że będzie to środa, 2.09.2026.

Na dobre i na złe. Porwana Nina odnaleziona w nowym sezonie. Córka Blanki i Mario wyląduje w szpitalu