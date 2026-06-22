Na dobre i na złe. Blanka udaremni kolejne porwanie Niny w nowym sezonie! To Zuza zabierze jej dziecko - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-22 14:58

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Milewscy nie zaznają spokoju! Wszystko przez to, że ich córka (Rita Sobocińska) zostanie porwana i to nie raz, a aż dwa razy! Za pierwszym razem Nina zniknie z wózka w trakcie spaceru z Blanką (Pola Gonciarz), a za drugiem ze szpitala w Leśnej Górze, gdzie trafi po pierwszym odnalezieniu. W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej to jej nowa koleżanka Zuza (Aurora Lipartowska) okaże się porywaczką, która ponownie postanowi zabrać jej dziecko! Ale tym razem już jej się to nie uda! Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

Dwukrotne porwanie Niny w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Milewscy przeżyją deja vu! Wszystko przez to, że nie skończy się wyłącznie na jednym porwaniu Niny, która najpierw zniknie z wózka w trakcie spaceru z Blanką, gdy lekarka rzuci się na pomoc potrzebującej kobiecie. Tyle tylko, że jak wróci, to Niny już nie będzie, a Milewskiej nie uda się jej znaleźć.

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Blanka natychmiast zawiadomi policję, która rozpocznie poszukiwania, a także swojego męża (Marcin Korcz). Jednak Niny wciąż nie uda się odnaleźć. Wówczas zrozpaczona kobieta rzuci się na Mario, gdyż będzie podejrzewać, że to ktoś z jego kryminalnej przeszłości uprowadził im córkę. I nawet odwiedzą aresztowanego Sergiusza (Mateusz Kaczmarek). Ale prawda będzie zupełnie inna!

Tak Zuza spróbuje uprowadzić córkę Blanki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach za porwaniem Niny będzie stać nowa koleżanka Blanki, Zuza, tak jak podejrzewali fani serialu! Na szczęście, Milewskim uda się odzyskać córkę, ale wcale nie całą i zdrową, bo dziewczynka będzie wymagać pomocy lekarskiej. Dziecko trafi do Leśnej Góry z zabandażowaną głową, ale to wcale nie będzie koniec koszmaru ani jej, ani jej rodziców.

A to dlatego, że jak pokazał Sławomir Wierzbicki na swojej rolce na Instagramie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Zuza się nie podda i jeszcze raz spróbuje uprowadzić córkę Blanki ze szpitala w Leśnej Górze. Koleżanka Blanki zakradnie się do sali dziewczynki, po czym wyjmie ją z łóżeczka i zacznie z nią uciekać. Tym bardziej, że ruszy za nią ochroniarz. Tyle tylko, że nie będzie w stanie jej powstrzymać!

Milewska powstrzyma swoją nową koleżankę i odzyska dziecko w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

Ale ostatecznie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacyjnej Zuza nie wyprowadzi Niny ze szpitala, bo w ostatniej chwili na jej drodze stanie Blanka! Milewska przejmie córkę z rąk porywaczki, która od razu zacznie się tłumaczyć i jej i ochroniarzowi, ale lekarka nie będzie miała zamiaru tego słuchać i odejdzie. A dziewczyna zostanie w rękach ochrony!

Czy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Zuza w końcu trafi w ręce policji, a koszmar Blanki, Mario i Niny wreszcie się skończy? A może Milewska jednak wybroni swoją koleżankę? Jednak czy zechce znów narażać swoją córkę? Nie wydaje się, bo już podczas wizyty u Sergiusza pokaże, do czego jest zdolna, więc co będzie dopiero, gdy będzie chodziło o prawdziwą porywaczkę, która na wolności wciąż stanowiłaby dla nich niebezpieczeństwo.

Na dobre i na złe. Blanka udaremni kolejne porwanie Niny w nowym sezonie! To Zuza zabierze jej dziecko - ZDJĘCIA
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Na dobre i na złe. Porwana Nina odnaleziona w nowym sezonie. Córka Blanki i Mario wyląduje w szpitalu

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