Na dobre i na złe. Ślub Aliny i Stefana Tretter zagrożony w następnym sezonie! Będzie chciała wrócić do USA - ZDJĘCIA

Zaręczyny Aliny i Trettera w "Na dobre i na złe" i nagły koniec ich historii

Półtora roku temu w "Na dobre i na złe" Alina oświadczyła się Tretterowi i została przyjęta! Na dowód tego, że Stefan chce się ożenić z najlepszą przyjaciółką podarował jej pierścionek zaręczynowy, ale na tym koniec. Lekarze z Leśnej Góry nie wyznaczyli daty ślubu, co więcej nie ogłosili nawet przyjaciołom, że chcą się pobrać. Powód? Żeby nie gadali w całym szpitalu, że w ich wieku zamarzył im się ślub. Dla nich jednak prawdziwa, bezwarunkowa przyjaźń, która tak rzadko się zdarza, stała się impulsem do tego, by spędzić razem resztę życia.

Co prawda wątek Aliny i Trettera był jednym z bardziej lubianych w "Na dobre i na złe" od czasu zaręczyn decyzją scenarzystów zszedł na dalszy plan. Zaręczyny,wspólne mieszkanie, plany na przyszłość brzmiały jak idealne rozwinięcie historii uczucia, które połączyło ich mimo bolesnych przeżyć w przeszłości, a jednak w minionym sezonie "Na dobre i na złe" zabrakło ich scen razem.

Ostatni raz Skrzynecka i Garlicki grali wspólne sceny w "Na dobre i na złe" w lutym 2025 roku. Wówczas Alina odrzuciła oświadczyny byłego kochanka, profesora Jerzego Kałużyńskiego (Piotr Grabowski), który proponował jej powrót do Stanów Zjednoczonych, gdzie doktor Fisher spędziła wiele lat, zrobiła karierę jako chirurg naczyniowy. Ona jednak zdecydowała się zostać w Leśnej Górze ze Stefanem...

Czy Alina i Stefan Tretter z "Na dobre i na złe" wezmą ślub w odcinkach po wakacjach?

Obietnica ślubu Aliny i Tretter ma szansę spełnić się w nowym sezonie "Na dobre i na złe"? Tego nie wiadomo, taki scenariusz jest możliwy, ale wszystko zależy od twórców serialu. O ile Stefan jest cały czas obecny w szpitalu w Leśnej Górze, to od wielu miesięcy nie wiadomo, co się dzieje z Aliną. Zupełnie jakby zapadła się pod ziemię.

Po raz ostatni Alina pojawiła się na początku stycznia w "Na dobre i na złe", kiedy po zwolnieniu Trettera po szpitalu w Leśnej Górze rozlała się fala wypowiedzeń innych lekarzy! Wówczas Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) wyrzucił z pracy także Alinę! Po zmianach personalnych w Leśnej Górze, po tym jak szpital został uratowany przed zamknięciem, Alina wróciła do pomysły wyjazdy do USA.

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Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą