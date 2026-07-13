Na dobre i na złe. Zmiany w obsadzie. Oto aktorzy, którzy dołączą do lekarzy z Leśnej Góry po wakacjach - ZDJĘCIA

Tak się zmieni obsada "Na dobre i na złe" w następnym sezonie. Dołączą nowi bohaterowie

Zmiany w obsadzie "Na dobre i na złe" są nieuniknione, bo produkcja serialu doskonale wie, że nic tak nie podnosi wyników oglądalności jak ciekawe przypadki medyczne w szpitalu w Leśnej Górze, wstrząsy, dramatyczne zdarzenia i kolejne rozpady związków w życiu uwielbianych postaci, lekarzy i pielęgniarek, do których doprowadzą zwykle nowi bohaterowie.

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Już w czerwcu do obsady "Na dobre i na złe" dołączyli Magdalena Wróbel i Mateusz Lisiecki. Wątek tych aktorów, którzy wkroczą do Leśnej Góry jako policjanci, będzie związany z porwaniem córki Blanki (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz), małej Niny (Rita Sobocińska).

Lisiecki wcieli się w postać komisarza Radka Bieguna, a Wróbel będzie jego partnerką. Ale funkcjonariusze policji zostaną w "Na dobre i na złe" nawet po odnalezieniu Niny, bo to będzie dopiero początek problemów, tragicznych wydarzeń, które się rozegrają w życiu Blanki, jej męża i ich najbliższych.

Nowi lekarz w Leśnej Górze w "Na dobre i na złe" jesienią

Wiadomo też, że w szpitalu w Leśnej Górze w następnym sezonie "Na dobre i na złe" jesienią pojawi się nowy lekarz - laryngolog Piotr Dzielny (w tej roli Piotr Cejnóg), a dyrektor Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) będzie chciał zatrudnić też piękną, młodą lekarkę - Barbarę Rybicką - na stanowisku chirurga.

Poza tym w każdym premierowym odcinku "Na dobre i na złe" jesienią w gościnnych rolach wystąpi cała plejada aktorów, znanych z innych seriali, bo w szpitalu w Leśnej Górze równie ważni jak lekarze i pielęgniarki są przecież pacjenci.

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