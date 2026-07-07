Agata znika z Na dobre i na złe. To był ostatni dzień Emilii Komarnickiej na planie - ZDJĘCIA

Emilia Komarnicka żegna się z planem „Na dobre i na złe”?

Emilia Komarnicka od lat wciela się w doktor Agatę Woźnicką, jedną z najważniejszych bohaterek „Na dobre i na złe”. Postać lekarki przechodziła już w Leśnej Górze wiele trudnych chwil, a widzowie wielokrotnie musieli martwić się o jej dalsze losy. Tym razem aktorka sama podsyciła emocje, publikując nagranie prosto z planu.

Na zdjęciu i filmiku pojawił się także serialowy Stefan Tretter (Piotr Garlicki), a podpis aktorki sprawił, że wielu fanów mogło zacząć się zastanawiać, czy Agata naprawdę żegna się ze szpitalem.

„Ktoś tu ma ostatni dzień zdjęciowy przed wakacjami i to jestem ja” - napisała Emilia Komarnicka na nagraniu z Leśnej Góry.

Agata Woźnicka zostaje w „Na dobre i na złe”?

Te słowa mogły zabrzmieć bardzo niepokojąco dla widzów, którzy od razu mogli pomyśleć, że chodzi o pożegnanie aktorki z serialem. Wszystko wskazuje jednak na to, że chodziło o zakończenie zdjęć przed wakacyjną przerwą, a nie o odejście Agaty Woźnickiej z „Na dobre i na złe”. Tym bardziej, że serialowa pany dyrektor nagrała dużą część scen do nowego sezonu.

Fani wątku Agaty mogą więc odetchnąć z ulgą, bo na ten moment nie ma informacji, by Emilia Komarnicka miała żegnać się z rolą. Aktorka jedynie zakończyła kolejny etap pracy na planie przed przerwą. Czy Agata wróci po wakacjach do Leśnej Góry? Widzowie „Na dobre i na złe” będą musieli poczekać na kolejne odcinki, by przekonać się, jakie losy czekają ich ulubioną bohaterkę.

Kiedy "Na dobre i na złe" wraca do TVP?

Powrotu "Na dobre i na złe" można spodziewać się na jesień, a pierwsze odcinki nowego sezonu powrócą prawdopodobnie w pierwszą środę września. To właśnie w środy emitowane są nowe odsłony serialu i to się raczej nie zmieni.

Na dobre i na złe. Huczne urodziny Stefana Trettera w Leśnej Górze!