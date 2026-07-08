Na dobre i na złe. Gloria i Beger wrócą do siebie w nowym sezonie! Na namiętnym pocałunku się nie skończy - ZDJĘCIA

Beger pokazał Glorii zupełnie inną twarz przed finałem sezonu "Na dobre i na złe"

Po burzliwych wydarzeniach z końcówki poprzedniego sezonu trudno było przewidzieć, co czeka Glorię i Maksa po wakacyjnej przerwie. Choć ich związek wcześniej się rozpadł, uczucia między lekarzami wcale nie wygasły. Ostatni dyżur przed wakacjami pokazał, że wystarczyła jedna tragedia, by dawni kochankowie znów się do siebie zbliżyli.

W finale sezonu oboje bezskutecznie walczyli o życie młodego pacjenta. Śmierć chłopca była dla Glorii ogromnym ciosem i całkowicie ją załamała. To właśnie wtedy Beger odłożył na bok służbowe relacje i pokazał zupełnie inne oblicze. Zamiast chłodnego, pewnego siebie szefa stał się dla Glorii największym wsparciem. Rozmowa o stracie pacjenta szybko przerodziła się w szczerą wymianę uczuć i wspomnień o ich nieudanym związku.

Jeszcze większe zamieszanie przyniosła ostatnia scena przed wakacyjną przerwą. Po zakończonym dyżurze Gloria odnalazła Maksa przed szpitalem i bez chwili wahania rzuciła mu się w ramiona. W strugach deszczu pocałowała go, a Beger odwzajemnił ten gest. Tak zakończył się sezon, pozostawiając widzów z pytaniem, czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę.

Nowe zdjęcia z planu "Na dobre i na złe" zdradzają, co wydarzy się jesienią?

Teraz wiele wskazuje na to, że odpowiedź może być twierdząca. Na nowych zdjęciach z planu jesiennych odcinków Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski znów pojawili się razem. Aktorzy pozowali przytuleni, uśmiechnięci i wyraźnie nie brakowało między nimi ekranowej chemii. To może oznaczać, że Gloria i Beger nie tylko będą mieli wiele wspólnych scen, ale ich relacja stanie się jednym z najważniejszych wątków nowego sezonu.

To dopiero początek nowego rozdziału Glorii i Begera?

Twórcy na razie nie zdradzają, jak potoczą się losy lekarzy, jednak fotografie z planu mówią naprawdę wiele. Po takim finale i wspólnych ujęciach trudno uwierzyć, że namiętny pocałunek był jedynie chwilą słabości. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach Gloria i Maks znów będą sobie bardzo bliscy, a ich historia dopiero nabierze tempa.