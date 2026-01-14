Na dobre i na złe, odcinek 976: Fala wypowiedzeń w Leśnej Górze po zwolnieniu Trettera! Beger zostanie zupełnie sam? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 976 - środa, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 976 odcinku "Na dobre i na złe" w szpitalu w Leśnej Górze nie będzie już kim leczyć! Ale wcale nie ze względów przyszłościowych czy ekonomicznych, bo te już będą opanowane po ingerencji prawniczki Anity (Katarzyna Ankudowicz) po zwolnieniu Jadzi (Aldona Jankowska), Lucynki (Anna Samusionek), Halinki (Joanna Jarmołowicz) i Aliny, a solidarnościowych!

A wszystko przez to, że w 976 odcinku "Na dobre i na złe" koledzy staną murem za Tretterem, którego mimo tego Beger także zdecyduje się zwolnić, gdy ten nie wpisze się w jego nową wizję szpitala. I słono za to zapłaci, gdyż w ślad za Stefanem pójdą kolejni!

Oni odejdą z Leśnej Góry po zwolnieniu Trettera w 976 odcinku "Na dobre i na złe"!

Zdradzamy, że w 976 odcinku "Na dobre i na złe" jako pierwsza do gabinetu dyrektora wpadnie zirytowana Alina! Fisher wygranie Begerowi, co myśli na temat zwolnienia Trettera, po czym do gry wkroczą jego młodsi koledzy, do których lekarka już nie będzie mogła dołączyć, bo wcześniej sama zostanie zwolniona przez Maksa. Ale reszta nie. Jednak już tylko do czasu!

A to dlatego, że jeszcze w czasie pobytu Aliny w 976 odcinku "Na dobre i na złe" dołączą do nich Aleś (Paweł Małaszyński), któremu wcześniej Maks zaproponuje stanowisko Stefana, a także Iga. Zagajewski odrzuci propozycję Begera, a na dodatek wręczy mu swoje wypowiedzenie, co uczyni także i Kaczorowska. Ale na nich fala odejść się nie zatrzyma!

- Przepraszam, że przeszkadzam, ale nie mogę przyjąć pańskiej propozycji. To jest moje wypowiedzenie - powie mu Aleś.

- Ja też odchodzę - doda za nim Iga.

Falkowicz dobije Begera w 976 odcinku "Na dobre i na złe"!

Chwilę później w 976 odcinku "Na dobre i na złe" do pary dołączy także kolejna - Julka Burska (Aleksandra Hamkało), która dopiero co została szefową nowego SOR-u razem ze swoim mężem Arturem Bartem (Piotr Głowacki). Jednak i to wcale nie będzie koniec!

- A my właśnie do pana. Proszę, to jest moje wypowiedzenie - zakomunikuje mu Julka.

- A to moje - doda Artur.

Wszystko przez to, że w ślad za nimi w 976 odcinku "Na dobre i na złe" pójdzie także Kinga (Magdalena Kumorek), Rafał Konica (Robert Koszucki), Borys (Marcin Zacharzewski), a nawet sam Falkowicz (Michał Żebrowski), na oddziale którego wcześniej Beger zleci jeszcze audyt. A po wszystkim będzie szukał w nim sprzymierzeńca, ale niestety na marne!

- O dobrze, że pan jest - ucieszy się na jego widok niczego nieświadomy Beger.

- No jestem - skwituje Falkowicz.

- Naprawdę jedyna rozsądna osoba w tym cyrku. Złożyli wypowiedzenia... - zacznie żalić mu się Maks.

- Co pan powie? - zakpi z niego Andrzej.

- W obronie lekarza, który umówmy się od dawna powinien być na emeryturze, bo nie rozumie i nie chce zrozumieć nowoczesnego stylu zarządzania. Powiedzieli, że wycofają wypowiedzenia, jeśli anuluje swoją decyzję dotyczącą Trettera.... - doda dyrektor, po czym zacznie słodzić profesorowi - A słyszał pan, że audyt dla pana oddziale poszedł świetnie? Naprawdę świetnie. I ja tak pomyślałem, że może gdyby pan porozmawiał ze swoimi kolegami...

- Przepraszam, chwileczkę, żebyśmy się nie zagalopowali w wyznawaniu sobie miłości. O, proszę bardzo - wejdzie mu w słowo Falkowicz, po czym wręczy mu także swoje wypowiedzenie i na odchodne doda - Teraz może pan mnie połechtać!