Na dobre i na złe, odcinek 959: Przerażona Blanka po wybudzeniu odkryje, że nie ma przy niej córki! Mario porwie dziecko?

"Na dobre i na złe" odcinek 959 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Choć w 959 odcinku "Na dobre i na złe" noc Blanki po urodzeniu malutkiej Niny przebiegnie dobrze, gdyż Stefan zabierze ją od matki, aby ta mogła na spokojnie odpocząć, to już poranek nie! A wszystko przez to, że tuż po przebudzeniu przerażona Milewska odkryje, że nie ma przy niej dziecka! Czy córeczki Milewskich nie będzie już w szpitalu w Leśnej Górze?

Bardzo możliwe, że w 959 odcinku "Na dobre i na złe" tak właśnie się okaże! A to dlatego, że po przywiezieniu malutkiej Niny na oddział noworodkowy, wkroczy na niego także i Mario! Tyle tylko, że w maseczce na twarzy i stroju pielęgniarza, przez co nikt go nie zdemaskuje! Gangster chwyci płaczącą dziewczynkę na ręce, która wówczas momentalnie się uspokoi. Czy wtedy mąż Blanki zda sobie sprawę, że żona kolejny raz go okłamała w sprawie dziecka?

Mario uprowadzi malutką Ninę ze szpitala w Leśnej Górze w 959 odcinku "Na dobre i na złe"?

Wiele na to wskazuje, że w 959 odcinku "Na dobre i na złe" to właśnie Mario porwie malutką Ninę ze szpitala w Leśnej Górze! Bardzo możliwe, że właśnie w tym momencie Milewski zrozumie, że dziewczynka jest tak naprawdę jego córką, a nie Krzysztofa Radwana (Mateusz Damięcki), o czym będzie zapewniać go żona, gdy niespodziewanie zaskoczy ją w jej własnym mieszkaniu! I żeby się w tym uwiarygodnić, to przeprowadzi się do dawnego ukochanego, a jej mąż zacznie ich śledzić, przez co początkowo tylko się w tym utwierdzi.

Ale najpewniej po zobaczeniu malutkiej Niny, zda sobie sprawę, że jest ona właśnie jego córką i w 959 odcinku "Na dobre i na złe" postanowi ją uprowadzić ze szpitala na przekór Blance, która nie będzie chciała mieć z nim już nic więcej wspólnego! I to nawet mimo ich wspólnego dziecka, które jednak urodzi, a nie poroni jak wcześniej go zapewniała!

Czy Blanka zdoła odzyskać córkę w 959 odcinku "Na dobre i na złe"?

Czy w 959 odcinku "Na dobre i na złe" Blance uda się odzyskać córkę? Najpewniej scenarzyści pozostawią widzów w niepewności, a zniknięcie Niny zakończy 26 sezon "Na dobre i na złe"! I na odpowiedź na to, będą musieli oni poczekać aż do kolejnego 27 sezonu! Ale czy tak faktycznie się stanie, to dowiemy się już niebawem!