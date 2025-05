Na dobre i na złe, odcinek 958: Blanka straci dziecko tuż po porodzie! Zamaskowany Mario zabierze Ninę z Leśnej Góry? - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 955: Dominika po operacji sprowokuje Begera do ataku! Zacznie sie koszmar - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 958 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" poród Blanki, o którym poinformowaliśmy jako pierwsi, rozpocznie się w mieszkaniu Krzysztofa, do którego jego dawna ukochana przeprowadzi się, gdy okłamie Mario, że spodziewa się właśnie jego dziecka! Jednak oczywiście, jej mąż w to nie uwierzy i postanowi to sprawdzić, dlatego zacznie ich śledzić.

I choć faktycznie nakryje swoją żonę z Radwanem, to i tak, tak łatwo nie odpuści, zgodnie z tym co zapowie wcześniej lekarce jego siostra Weronika (Klaudia Łapot)! I niestety w 958 odcinku "Na dobre i na złe" Milewska boleśnie się o tym przekona! Ale jak do tego dojdzie?

Tak będzie wyglądał poród Blanki w 958 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Radwan przywiezie ciężarną Blankę do szpitala w Leśnej Górze tuż po tym jak odejdą jej wody płodowe. I tam na miejscu przyjaciółkę już przejmie Gloria (Aleksandra Grabowska), która jak podaje swiatserial.interia.pl zacznie jej podpowiadać szybsze rozwiązanie ciąży. Ale Milewska na nie nie poprzestanie i zdecyduje się urodzić naturalnie, gdyż od początku będzie chciała poczuć więź ze swoją córeczką!

- Czemu chcesz to przechodzić, jak możesz poprosić Radwana albo Waszka o cesarkę? - zdziwi się Gloria.

- Chcę wszystko zapamiętać - wyjaśni jej Blanka.

- Dla potomnych? - dopyta Krasucka.

- Durna jesteś. Chcę być z Niną na sto procent od samego początku - wyprowadzi ją z błędu Milewska.

- Jak to nie jest sto procent, to ja nie wiem, co jest! - spuentuje lekarka.

I w ten sposób w 958 odcinku "Na dobre i na złe" Milewska zacznie rodzić do muzyki, która leciała także w trakcie jej wieczoru panieńskiego. I już niedługo powita na świecie córeczkę swoją i Mario, której pępowinę przetnie Gloria.

- Cześć, dziewczyno... - przywita ją Blanka.

- Masz być bardzo szczęśliwa... I słuchaj się mamy! - poleci jej Gloria.

Przebrany Mario wkroczy do szpitala w Leśnej Górze i zabierze Ninę w 958 odcinku "Na dobre i na złe"?

Chwilę później w 958 odcinku "Na dobre i na złe" przy łóżku Blanki i Niny zjawią się także Krzysiek, Stefan, Agata (Emilia Komarnicka), a także Lucynka (Anna Samusionek) z Halinką (Joanna Jarmołowicz), które nie będą mogły nachwalić się jej córeczki. Ale Radwan szybko je przegoni, a Tretter zabierze od niej dziecko, aby mogła nieco odpocząć po porodzie!

- Prawie taka ładna, jak moja wnusia - skomentuje Lucynka.

- Jak w końcu do nas kiedyś przyjedzie, to porównamy - zaśmieje się Halinka.

- Dobra, koniec imprezy! Blanka i Nina muszą odpocząć! - zarządzi Radwan.

- Dziękuję... Wszystkim wam dziękuję... że jesteście... - powie wzruszona Milewska.

- Ale teraz już spadamy! - potwierdzi Krasucka.

- Śpij dobrze, mamo - pożegna ją Agata.

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Tretter przyniesie Ninę na oddział noworodkowy, gdzie wkrótce pojawi się też i Mario! Tyle tylko, że nikt go nie pozna, gdyż Milewski przebierze się za pielęgniarza, a dodatkowo założy na swoją twarz maseczkę! Gangster podejdzie do swojej płaczącej córeczki, po czym chwyci ją na ręce. I wówczas Nina natychmiast się uspokoi!

- Cześć, mała... - przywita ją Mario, a Nina momentalnie przestanie płakać! Czy w tym momencie Milewski utwierdzi się w tym, że żona kolejny raz go okłamała w sprawie ich dziecka? Czy gangster utwierdzi się w tym, że Nina jest właśnie jego córeczką? I co zdecyduje się z tym zrobić? Czy mąż Blanki ją porwie, a Milewska straci ją na dobre? Tego dowiemy się już niebawem!