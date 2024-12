Na dobre i na złe, odcinek 939: Mario wróci do Polski! Porywacze Blanki sprowokują go i zmuszą do przyjazdu

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Sergio pokaże swoje prawdziwe oblicze jako bezwzględny przestępca. Jak podaje światseriali.interia.pl porwanie Blanki stanie się narzędziem w jego grze, a Mario zostanie zmuszony do powrotu do kraju. Szef mafii doskonale zda sobie sprawę, że uczucia męża do Milewskiej będą jego największą słabością, co postanowi bezwzględnie wykorzystać. Sergio będzie próbował zmusić Mario do milczenia, aby ten nie składał zeznań obciążających jego grupę.

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka ocali życie gangsterowi Sergiuszowi!

Blanka w 939 odcinku "Na dobre i na złe" zostanie postawiona w sytuacji bez wyjścia. Przetrzymywana w luksusowej rezydencji Sergia, będzie zmuszona do przeprowadzenia ryzykownego zabiegu medycznego na jednym z ludzi mafii, Łosiu (Michał Bielawski). Lekarka okaże się niezłomna, a jej profesjonalizm i odwaga zrobią wrażenie nawet na gangsterach.

W zamian za pomoc w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Sergio obieca jej wolność, ale czy dotrzyma słowa? W momencie, gdy Blanka będzie wychodziła z rezydencji, niespodziewanie zobaczy swojego męża, co doprowadzi do emocjonującej konfrontacji!

- Mario? - zapyta wystraszona, po czym ruszy w kierunku męża, ale Sergio uniemożliwi jej podejście do niego. - Nie możesz! Wyjdziemy stąd razem! - krzyknie Milewska. - Naprawdę? Co, jeśli Mario nie będzie zeznawał? - Blanka, ratuj siebie. Ty... Wy... Jesteście najważniejsi... - przerwie jej Mario.

Mario wróci z Hiszpanii w 939 odcinku "Na dobre i na złe"

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Mario zjawi się w Polsce, by ratować ukochaną. Jednak Sergio nie pozwoli na łatwe zakończenie tej historii. Kiedy Blanka zauważy męża, spróbuje do niego podejść, ale szef mafii stanowczo jej to uniemożliwi.

Sergio w 939 odcinku "Na dobre i na złe" będzie testował granice odwagi Blanki i Mario, ale czy ich miłość okaże się silniejsza niż brutalność mafii? Już teraz zapowiada się, że odcinek pełen będzie niespodziewanych zwrotów akcji, które na długo pozostaną w pamięci widzów!