Na dobre i na złe, odcinek 933: Blanka nie wyjedzie z Mario. Nie odbierze nawet telefonu od męża! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 933 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) będzie musiała podjąć decyzję, czy wyjechać z Mario (Marcin Korcz) do Hiszpanii, zacząć z nim nowe życie, bo Milewski poszedł na współpracę z policją i został świadkiem koronnym. Mario zacznie naciskać na Blankę, by uciekła z nim z Polski, porzuciła szpital w Leśnej Górze i przyjaciół. Po pełnym dramatycznym zwrotów dniu Blanka w 933 odcinku "Na dobre i na złe" nie zdoła powiedzieć mężowi, że z nim nie wyjedzie. Nie odbierze nawet telefonu od Mario. Czy to oznacza ostateczne rozstanie tej pary? Sprawdź szczegóły.