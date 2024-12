Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 938: Blanka zmieni kolor włosów! Ukryje przed Mario metamorfozę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 938 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) przejdzie zaskakującą metamorfozę! Zmieni kolor włosów na platynowy blond nie bez powodu. Ciężarna lekarka z Leśnej Góry będzie się szykowała do wyjazdu do Hiszpanii do swojego męża i dlatego zdecyduje się na radykalną zmianę wyglądu. Uznany za zmarłego Mario Milewski (Marcin Korcz) w 938 odcinku "Na dobre i na złe" będzie już czekał na Blankę, nieświadomy tego jak bardzo zmieniła się jego żona. Poznaj szczegóły.