Na dobre i na złe, odcinek 933: Nowy lekarz Aleks zastąpi Blance Mario? Od razu połączy ich coś więcej! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 933 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 933 odcinku "Na dobre i na złe" w Leśnej Górze pojawi się Aleks, lekarz z Kazachstanu, który odmieni życie pacjentów, ale nie tylko... Szybko wyjdzie na jaw, że ma wiele wspólnego z Blanką. Przede wszystkim, uratuje kobietę przed tragicznym wypadkiem na pasach i od tego zacznie się ich znajomość. Lekarka podziękuje wybawcy, który jeszcze nie ma pojęcia o potwornym dylemacie w życiu młodej kobiety. To Mario (Marcin Korcz) nie przestanie naciskać na wyjazd do Hiszpanii, na co Blanka nie do końca ma ochotę. Czy dopiero co poznany Aleks będzie powodem, dla którego kobieta odmówi wyjazdu?

Pierwsze kroki Aleksa w Leśnej Górze

Zagajewski da się poznać jako charyzmatyczna, wesoła i sympatyczna postać. Zaimponuje swoją wiedzą z zakresu hepatologii, pediatrii oraz chirurgii dziecięcej. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Aleks to dobry znajomy Trettera. Kiedy dostanie swoje pierwsze poważne zadanie w Leśnej Górze zrobi wszystko, byle tylko ratować życie i zdrowie pacjentów. To znów zaimponuje Blance, z którą wejdzie we współpracę.

Nie tylko młoda lekarka będzie pod wrażeniem działań Aleksa, bo już w 933 odcinku "Na dobre i na złe" okaże się, że praca Zagajewskiego wywołuje podziw u innych specjalistów.

- Gratuluję, doktorze... to był pokaz mistrzowski! - uzna Falkowicz (Michał Żebrowski). - Cieszę się, że udało się bez powikłań… - przyzna Aleks. - Masz bardzo pewną rękę. - Sam pan wie, profesorze, że w chirurgii, a zwłaszcza dziecięcej, nie ma nawet minimalnego marginesu błędu...

Blanka nie wyjdzie z Polski i zbliży się do Aleksa?

Chociaż Blance nie w głowie romanse, bo nie ma pojęcia co zrobić z sytuacją względem Mario, ona także zauważy profesjonalizm Aleksa. Nie tylko, bo nowy lekarz w Leśnej Górze wydaje się najzwyczajniej w świecie miłą i pomocną osobą. To zrobi wrażenie na kobiecie, ale czy wystarczy do tego, by nie wyjechała z mężem za granicę? Tego dowiemy się niebawem.