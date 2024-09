Na dobre i na złe, odcinek 927: Układ Igi i Anety! Uratuje jej życie za złożenie odciążających ją zeznań - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 927 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Rafał, po udanej randce z Igą, zakończonej gorącym seksem, jeszcze mocniej wgłębi się w sprawę Kaczorowskiej, skazanej wcześniej prawomocnym wyrokiem, który po 2 latach uległ amnestii. Przypomnijmy, że Kostrzewa już wcześniej wspomniał swojej kochance, że w jej sprawie pojawił się świadek, który chciał zeznawać na jej korzyść, ale ostatecznie nie stawił się w sądzie, gdyż już wcześniej ktoś go zastraszył. I już wtedy dziennikarz obiecał lekarce, że spróbuje dla niej ustalić kto to był, co stanie się już w 926 odcinku "Na dobre i na złe". A to dlatego, że Iga dowie się, że była to jej dawna znajoma ze szpitala, pielęgniarka Aneta Kulebiak, którą Kaczorowska za wszelką cenę postara się odszukać, aby poznać powody jej decyzji.

Dziennikarz Rafał ustali, dlaczego dawna znajoma Igi nie zeznawała w jej procesie w 927 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tyle tylko, że w 927 odcinku "Na dobre i na złe" uprzedzi ją w tym już Kostrzewa! Rafał poinformuje swoją kochankę, iż Aneta ostatecznie zrezygnowała z zeznań z uwagi na swoją wadę serca. Wówczas Iga natychmiast skonsultuje jej przypadek z Maksem, który zgodzi się zoperować pacjentkę. Tym bardziej, że zauważy w tym szansę i dla siebie, aby zbliżyć się do Glorii (Aleksandra Grabowska) po zerwaniu przez nią zaręczyn i oddaniu mu pierścionka zaręczynowego. Ale nie tylko on, gdyż w 927 odcinku "Na dobre i na złe" i Kaczorowska zda sobie sprawę, że może coś na tym ugrać. Dlatego ściągnie dawną znajomą do Leśnej Góry, aby zaproponować jej pewien układ!

Kaczorowska zostanie oczyszczona z zarzutów w 927 odcinku "Na dobre i na złe"?

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Iga zaproponuje Anecie wykonanie zabiegu u znanego specjalisty w zamian za złożenie przez nią odciążających ją zeznań, które pomogłyby oczyścić ją z zarzutów już raz na zawsze. I choć teoretycznie będzie to dobry deal, to jednak w grę wejdzie przecież jeszcze osoba, która wcześniej zastraszyła pielęgniarkę i tym samym spowodowała, że Kulebiak nie zjawiła się w sądzie. Czy zatem w 927 odcinku "Na dobre i na złe" znajoma Kaczorowskiej zgodzi się na ten układ? A może jednak jej odmówi? Przekonamy się już niebawem!