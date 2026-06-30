Na dobre i na złe. Nowy policjant w następnym sezonie! To on zastąpi zmarłego Piotra Korbana? - ZDJĘCIA

Będzie następca zmarłego Piotra Korbana w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach widzowie doczekają się następcy tragicznie zmarłego Piotra Korbana? Przypomnijmy, że inspektor umarł w 836 odcinku na stole operacyjnym tuż po zepchnięciu ze schodów przez Sebę (Wacław Warchoł). U policjanta doszło do krwotoku wewnętrznego, ale niestety jego ukochanej Hani (Marta Żmuda-Trzebiatowska), wspieranej przez Michała (Mateusz Janicki), nie udało się go uratować.

Po śmierci Korbana w Leśnej Górze przewijali się inni policjanci (Sebastian Wątroba, Michał Winiarski), ale żaden z nich nie był tak wysoko jak zmarły Piotr. Jednak w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej to będzie mogło się zmienić, gdy do obsady dołączy nowy bohater, który także wcieli się w rolę mundurowego!

Mateusz Lisiecki-Waligórski,dołączy do obsady "Na dobre i na złe" w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie po wakacjach do "Na dobre i na złe" dołączy Mateusz Lisiecki-Waligórski, o czym sam poinformował w swoich mediach społecznościowych już jakiś czas temu. Wówczas aktor chwalił się pierwszymi zdjęciami z planu, które realizował u boku pobitego Mario (Marcin Korcz), ale już wiadomo, że zostanie w serialu na dłużej i zajmie się nie tylko Milewskim.

- Dołączyłem do obsady „Na dobre i na złe” i wygląda na to, że zostanę w niej na dłużej :) plany scenarzystów są baaaardzo ciekawe i mocno zaskakujące , ale nikomu nie mówcie 🤫 za mną już pierwszy dzień zdjęciowy razem z @marcinkorcz_official Stay tuned! @nadobreinazle.official - pochwalił się aktor.

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej aktor wcieli się w rolę Radka Bieguna, który nie będzie zwykłym policjantem, bo na zdjęciach z planu nie widzimy w mundurze. A zatem wszystko wskazuje na to, że będzie nieco wyżej i najpewniej to on zostanie nowym inspektorem, który zastąpi Piotra Korbana. Tym bardziej, że także będzie częstym gościem w Leśnej Górze i to z podobnego powodu, co jego poprzednik!

Co czeka nowego bohatera w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Oczywiście, w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Radek zajmie się przede wszystkim sprawą pobitego Mario, który rzekomo skończy tak po treningu kickboxingu. Jednak wszystko się skomplikuje, gdy tuż po tym dojdzie do porwania Niny (Rota Sobocińska), czym także zajmie się Biegun, który w międzyczasie zbliży się także do powracającej Wiki (Katarzyna Dąbrowska) niczym Korban do Hani! Szczególnie, że także ulegnie wypadkowi, a lekarka się nim zajmie!

Czy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Radek zwiąże się z Wiki? I co stanie się z Jose, z którym przecież Consalida wychowywała bliźniaki? Czy odpuści sobie Hiszpana i zbliży się do Bieguna? Czy to z jego powodu zostanie w Polsce na dłużej i znów będzie lekarką w Leśnej Górze? Czy nastąpi powrót historii Piotra? Jaki będzie jej finał? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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