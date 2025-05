Zmiany w M jak miłość. Tych aktorów zabraknie w obsadzie w nowym sezonie! Zamiast nich inni bohaterowie - ZDJĘCIA

M jak miłość. Wielki powrót do bistro Kingi! To on zastąpi Frankę? - ZDJĘCIA

Kto odejdzie z "M jak miłość" w nowym sezonie? Którzy bohaterowie nie wrócą już do obsady?

Obsada "M jak miłość" zmieni się w następnym sezonie po przerwie wakacyjnej! Wielu aktorów nie ukrywa, że przygoda z planem serialu skończyła się dla nich bezpowrotnie. Niektórzy mają wciąż otwarte drzwi na plan serialu, ale wątków ich bohaterów zeszły na tak daleki plan, że już w zasadzie nikt o nich nie pamięta i nie wspomina. Miejsce bohaterów, którzy odeszli z "M jak miłość" w minionym sezonie zajmują powoli inne postacie, z którymi wiążą się intrygujące historie.

Spore zmiany w "M jak miłość" jesienią zajdą w ekranowej Grabinie w domu Mostowiaków i przychodni Rogowskich, gdzie już na pewno nie pojawi się Marta Wojciechowska, której mąż Jacek (Robert Moskwa) został wspólnikiem Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa). Młodsza córka Barbary wyjechała do Włoch bez pożegnania z seniorką rodu z powodu nieplanowanej ciąży, a Jacek miał przez jakiś czas być tam z nią.

To już pewne, że w nowym sezonie "M jak miłość" Marta zostanie we Włoszech na stałe ze swoim synem Łukaszem (Jakub Józefowicz), jego partnerką Patrycją (Alżbeta Lenska) i ich synem Jasiem. A co z Jackiem? Z doniesień zza kulis serialu wynika, że Marta i Jacek rozstaną się, że ich małżeństwo czeka poważny kryzys.

Ale nie tylko Marta zniknie na dobre z rodziny Mostowiaków w nadchodzącym odcinkach "M jak miłość". Podobny los czeka Anię (Gabriela Świerczyńska), córką Marty, która wyjechała na studia do Amsterdamu, więc Barbara straci nie tylko córkę, ale i wnuczkę!

Nowe odcinki "M jak miłość" po wakacjach 2025 także bez powrotu Uli do Grabiny. Po rozwodzie z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), odebraniu byłemu mężowi córki Kalinki (Oliwia Kępka), Ula wciąż prowadzi szalone życie z podejrzaną sektą w Australii. Niby dogadała się z Bartkiem, że będzie przywoziła Kalinkę do Polski, ale póki co nie wiadomo, czy Kalinka wróci do przybranego ojca, który tak naprawdę jest jej wujkiem.

W wątku Zduńskich w nowych odcinkach "M jak miłość" w związku z wyjazdem Basi, przybranej córki Pawła (Rafał Mroczek) do Londynu, ze stałą obsadą serialu pożegnała się Gabriela Raczyńska i Stanisław Dusza, który gra Jaśka, chłopaka Basi. Nie ma pewności, czy Basia będzie odwiedzała Pawła, Frankę (Dominika Kachlik) i swojego przybranego brata Antosia. Jeśli tak, to Jasiek z nią nie wróci.

W rodzinie Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" zabraknie ważnej osoby, bohaterki, której też nikt nie pożegnał. To Lilka (Monika Mielnicka), która od dawna nie pojawiła się w "M jak miłość". Zresztą tak jak ojciec Jagódki, Staszek (Sławomir Holland) i jego żona Krystyna (Dorota Chotecka-Pazura), matka Lilki.

Kto wróci do obsady "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Odejścia z obsady "M jak miłość" przeplatają się z powrotami do ekranowej Grabiny bohaterów, których nie widzieliśmy dłuższy czas. Bo scenarzyści uwielbiają przywracać postaci, które rozpalają emocje!

Na pewno w kolejnym sezonie "M jak miłość" jeszcze nie raz pojawi się psychopatka Ola (Justyna Karłowska), która podłożyła ogień w domu Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), wznieciła pożar, bo chciała zabić Jagodę (Katarzyna Kołeczek). Ostatnio Ola wyszła ze szpitala psychiatrycznego i znów stanowi zagrożenie dla tej pary, ale Tadeusz chce wziąć sprawy w swoje ręce, by chronić żonę i ich córkę!

Do Mostowiaków w "M jak miłość" po wakacjach będzie też wracał odmieniony Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski), którego przyszłość będzie kręciła się wokół studiów na WAT i być może nowej miłości.