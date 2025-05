M jak miłość, odcinek 1870: Tadeusz ukryje przed Jagodą, że psychopatka Ola na nich poluje! Weźmie sprawy w swoje ręce - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Oli do Grabiny w 1870 odcinku "M jak miłość" może oznaczać tylko jedno - Tadeusz i Jagoda nie zaznają zbyt wiele spokoju! Zagrożone będzie życie nie tylko Jagody, którą Ola znów sobie upatrzy za cel, ale także małej Dorotki, córki Kiemliczów. Bezwzględna, zła do szpiku kości, a przy tym niezrównoważona psychicznie Ola da to Tadeuszowi wyraźnie do zrozumienia, wysyłając mu prezent dla córeczki i list z pogróżkami z zamazanym zdjęciem Jagody.

Przerażający list Oli do Tadeusza w 1870 odcinku "M jak miłość"

M jak miłość, odcinek 1870 ZWIASTUN. Dorota dowie się, co łączy Bartka z Natalką. Psychopatka Ola wróci do życia Kiemliczów. Judyta wyzna miłość Marys Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tadziu, Dorotka jest śliczna. Pokochałam ją od pierwszego spojrzenia. Wygląda tak, jakby była moją i Twoją córką. Często myślę, marzę, że tak jest naprawdę... Na zawsze - Twoja Ola.

Tadeusz w 1870 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli na to, żeby Ola skrzywdziła Jagodę i Dorotkę

Spanikowany Tadeusz w 1870 odcinku "M jak miłość" natychmiast zawiadomi szpital psychiatryczny, że Ola jest na wolności. Ale w odpowiedzi usłyszy, że pacjentka wyszła na przepustkę, bo miała do tego prawo. Nikogo, nawet policji w Grabinie, nie będzie interesowało, że psychopatka, która chciała zabić Jagodę, znów czai się w pobliżu żony Tadzia. - To jest bardzo niebezpieczna kobieta. Ja przekonałem się o tym na własnej skórze. Dobrze, ja tego tak nie zostawię! Do widzenia! - krzyknie wściekły Kiemlicz.

Tadeusz w 1870 odcinku "M jak miłość' ukryje przed Jagodą powrót psychopatki Oli

Tego wieczoru Tadeusz w 1870 odcinku "M jak miłość' nie zaśnie, czuwając nad bezpieczeństwem Jagody i ich córki. By nie martwić ukochanej ani słowem nie powie jej, że Ola wróciła, że kręci się po Grabinie i znów stanowi dla nich zagrożenie. Milczenie męża wzbudzi jednak niepokój Jagody. Szczególnie, gdy wspomni o tym, że nie są już bezpieczni we wsi, gdzie czai się zło...

- Co ty tam znowu knujesz?

- Nic, tak sobie pomyślałem, że...

- Już zaczynam się bać...

- Nasza wieś już nie jest taka jak kiedyś. Quady, napady, może czas pomyśleć o czymś cichszym, spokojniejszym?

- Matko, Tadziu... Co ty znowu wymyślasz?

Na tym jednak nie koniec, ale dopiero w nowym sezonie "M jak miłość" dowiemy się, co Ola zrobi Jagodzie i czy Tadeusz zdoła zapobiec kolejnej tragedii. Już raz uratował żonę z pożaru, gdy psychopatka chciała spalić Jagodę żywcem...