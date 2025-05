M jak miłość. Wielki powrót Kalinki w nowym sezonie? Bartek z Dorotą przejmą ją od Uli?

Dorota z Bartkiem relacjonują pracę na planie "M jak miłość", a fani snują domysły

Nie da się ukryć, że wątek Doroty z Bartkiem rozemocjonował widzów. To właśnie sytuacje w ich losach zostały uznane za najciekawsze spośród wszystkich scen w minionym sezonie hitu TVP2! Choroba Kaweckiej i walka Lisieckiego o odnalezienie żony wzruszyła wielu widzów. Punktem kulminacyjnym była końcówka sezonu, w której stęsknione małżeństwo wreszcie się zobaczyło. Mogli wyjaśnić sobie wszelkie nieścisłości i nieporozumienia. Pytanie tylko, co dalej?

Arkadiusz Smoleński i Iwona Rejzner są dość aktywni na swoich kontach na Instagramie, gdzie z chęcią nagrywają wideo czy pokazują pracę na planie "od kulis". Pod jednym z ich wspólnych postów na oficjalnym Instagramie "M jak miłość" widzowie zaczęli snuć domysły, co dalej z losami lubianych bohaterów. Padło sporo komentarzy o dziecku i... Kalince!

Powrót Kalinki w nowym sezonie "M jak miłość"?

Czy to możliwe, że Kalinka, 5-letnia córeczka zmarłych w wypadku samochodowym Marzenki i Andrzejka, powróciła do Grabiny? Teoretycznie tak! Ula zajmuje się dziewczynką w Australii i nie przywozi jej do Grabiny, bo sama również nie zagląda w rodzinne strony. To jednak nie oznacza, że Bartek nie ma praw do bratanicy.

To właśnie Lisiecki jest najbliższą rodziną Kalinki. Był bratem Andrzejka, z którym łączyły go ciepłe relacje. Podczas walki w sądzie o dziewczynkę, Bartek wcale nie stracił do niej praw. To, że Ula wychowuje dziecko za granicą, nie wyklucza ewentualnego powrotu dziewczynki do kraju.

Dorota z Bartkiem będą mieli dziecko?

Temat ciąży i dzieci ulubionych postaci zawsze wzbudza emocje. Nic dziwnego, że fani "M jak miłość" snują domysły, że może Lisiecki z Kawecką także mogliby zostać rodzicami. Po takiej ilości złego i wielkiego cierpienia, im też należy się spokój i szczęście. Zdradzamy, że przynajmniej na początku kolejnego sezonu "M jak miłość" raczej nie ma mowy o ciąży Doroty. Nie można zapominać, że wciąż nie ma stu procent pewności, że eksperymentalna terapia w Bostonie skutecznie wyleczyła nowotwór kobiety. Po wakacjach Dorotę i Bartka czeka wizyta u lekarza. Zdrowie Doroty będzie priorytetem. Wątpliwym jest, by w tak niepewnej sytuacji myśleli o powiększaniu rodziny.

Co innego jednak w przypadku powrotu Kalinki do Polski. Jeśli Lisiecki przejąłby wychowanie dziewczynki, wraz z żoną byliby rodzicami zastępczymi dla osieroconej Kalinki. Czy taki scenariusz się ziści Póki co są to bardziej domysły fanów, niż potwierdzony scenariusz.

Kto wie, może będzie dzidziuś 🤔Będę tęsknić a tymczasem pozdrawiam i życzę udanych wakacji ♥️🌹😘 Dorotka zajdziecie ciąże i będzie cudownie 😍 Może wspólne dziecko Bartka i Doroty, scementowało by to ten związek i myślę, że Bartek byłby szczęśliwy, ale po chorobie Doroty nie wiem czy to będzie takie proste Odzyskajcie Kalinkę będziecie super rodzicami ❤️ Bartek powinien dostać opiekę nad Kalinką i wychować ją razem z Dorotą😍 - brzmią komentarze pod wspólnym postem Iwony Rejzner i Arkadiusza Smoleńskiego na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie.