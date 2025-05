M jak miłość

M jak miłość. Fani wybrali najważniejsze wydarzenie minionego sezonu! Pierwsze miejsce było bezkonkurencyjne

To było najważniejsze wydarzenie w całym sezonie "M jak miłość"! Fani serialu wybrali moment, który ich zdaniem skradł całe show. W minionych odcinkach hitu TVP2 doszło do wielu wzruszających, przejmujących sytuacji, które są warte zapamiętania, ale to ten jeden, konkretny wątek wzbudził największe emocje! Co zdaniem widzów "M jak miłość" było najciekawszym, najbardziej wzruszającym momentem w całym sezonie?! Sprawdź, a możesz się zaskoczyć!