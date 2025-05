M jak miłość. Zmiany w rodzinie Jagody i Tadeusza. Nikt nawet nie pożegnał tej bohaterki. Tylko dzięki Barbarze wiadomo, co się z nią stało - ZDJĘCIA

M jak miłość. Krystian Domagała ujawnił kulisy odejścia z serialu! To nie on zrezynował z roli Mateusza Mostowiaka - ZDJĘCIA

Dlaczego w "M jak miłość" nie ma już rodziny Jagody, ojca Staszka i jego żony?

Zmiany w obsadzie "M jak miłość" są nieuniknione, bo produkcja serialu co jakiś czas odsuwa na dalszych planach bohaterów, którzy znikają w tajemniczych okolicznościach, bez pożegnanie, ich losy pozostają niewyjaśnione, a widzowie nie mają pojęcia, co się z nimi stało.

Nie da się ukryć, że rodzina Jagody i Tadeusza w "M jak miłość" nie już taka, jak kiedyś. Coraz rzadziej słuchać o jej ojcu, Staszku Popławskim, emerytowanym komendancie policji z Lipnicy oraz o jego żonie Krystynie Banach. Oni ostatni raz pojawili się w wątku Kiemliczów prawie rok temu.

Na początku poprzedniego sezonu "M jak miłość" małżonkowie pochwalili się ojcu Jagody i jego ukochanej, że będą mieli dziecko, ale po narodzinach Dorotki (Klara Madeńska) jedyny dziadek dziewczynki nie odwiedził wnuczki! Rolę dziadka przejął wujek Jagody, Józef Modry (Stefan Friedmann). Być może Staszek i Krystyna pojawią się na chrzcie świętym Dorotki w nowych odcinkach "M jak miłość" jesienią, ale to jeszcze nie potwierdzone.

Ona także zniknęła z rodziny Jagody i Tadeusza w "M jak miłość". Gdzie jest Lilka?

Nie tylko ojciec Jagody zniknął z jej rodziny w ostatnim czasie w "M jak miłość". W Grabinie nie było już miejsca dla córki Krystyny, Lilki Mostowiak (Monika Mielnicka), byłej żony Mateusza (Rafał Kowalski), która ostatni raz matkę i ojczyma odwiedziła z okazji ślubu przyrodniej siostry, Jagody z Tadeuszem! To właśnie wtedy Lilka pożegnała się z Mateuszem. Nikt wtedy nie wiedział, że rozwiedzeni Lilka i Mateusz spróbują jeszcze raz być razem.

Gdzie jest Lilka z "M jak miłość"? Do niedawna pracowała jako niania syna Anety (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel), ale Chodakowscy ją zwolnili, więc była żona Mateusza podjęła trudną decyzję i wyjechała do Krakowa. Zerwała kontakt z matką Krystyną, ojczymem Staszkiem i bratem Kamilkiem (Miłosz Kwiecień)? Niezupełnie...

Ostateczne rozstanie Mateusza i Lilki w "M jak miłość"

Podczas ostatniej wizyty w Grabinie Mateusz w 1869 odcinku "M jak miłość" powiedział Barbarze, że on i Lilka próbowali dać sobie drugą szansę, ale ich miłość już się nie skończyła. Nie było żadnych szans, że po rozwodzie otworzą kolejny rozdział wspólnego życia, więc ostatecznie się rozstali.

Tylko Barbara w "M jak miłość" wiedziała, że Lilka wróciła do Grabiny

Z ust Barbary padły wtedy słowa, że Lilka odwiedziła matkę w Grabinie, wpadła z krótką wizytą do Krystyny i Staszka, była też u Mostowiaków, ale te sceny nie zostały pokazane w serialu. Wątek Lilki został zakończony bez wyjaśnienia, co będzie z nią dalej.

Nie wie tego nawet Monika Mielnicka, która ostatnio odpowiedziała na pożegnalny post Krystiana Domagały. Pierwszy Mateusz Mostowiak po wielu miesiącach przerwał milczenie i ujawnił, że to nie on podjął decyzję o odejściu z "M jak miłość". Stracił rolę Mateusza, zastąpił go inny aktor, ale Domagała nie miał na to żadnego wpływu.

M jak miłość. Dorota i Bartek nagrali pożegnanie! Przy okazji pochwalili się swoim szczęściem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Decyzja o zmianie obsady nie należała do mnie, ale przyjmuję ją z pokorą i wdzięcznością. (...) Choć ta rola się kończy, przede mną nowe rozdziały. Mam serce pełne wdzięczności i głowę pełną pomysłów - napisał Krystian Domagała, który Mateusza w "M jak miłość" grał od kiedy skończył 3. miesiące, więc blisko 23 lata.

Czy Lilka wróci do "M jak miłość" i do rodziny Jagody i Tadeusza?

Czy Monika Mielnicka, w przeciwieństwie do Krystiana Domagały, wróci do obsady "M jak miłość"? 25-letnia aktorka zabrała głos, że nie wiedziała nawet, że Lilka wyjechała do Krakowa i nie ma pojęcia, czy jest jeszcze dla niej miejsce już nie w rodzinie Mostowiaków, ale w nowej rodzinie Jagody i Tadeusza. Wie to tylko produkcja serialu. "@mjakmilosc.official zna odpowiedź 😜 - napisała Mielnicka.