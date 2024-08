M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1813: Wyjątkowe przyjęcie ciążowe Jagody. Ogłosi wszystkim, że spodziewa się dziecka - ZDJĘCIA

W 1813 odcinku "M jak miłość" odbędzie się wyjątkowe przyjęcie z okazji ciąży Jagody (Katarzyna Kołeczek). Zaproszeni bliscy nie będą mieli pojęcia, co tak naprawdę sprowadza ich do ogrodu. Modry (Stefan Friedmann), Staszek (Sławomir Holland) oraz Krystyna (Dorota Chotecka-Pazura) nie mają pojęcia, że spadną na nich wspaniałe wieści. Jagoda w 1813 odcinku "M jak miłość" skrzętnie zadba o to, by najbliżsi mieli wielką niespodziankę. Tak ojciec, wujek i Krystyna dowiedzą się o dziecku Kiemliczów! Zobacz ZDJĘCIA.