Nowa czołówka M jak miłość od września. Produkcja podała termin emisji odświeżonej czołówki - ZDJĘCIA

Kiedy pokażą nową czołówkę "M jak miłość" w TVP2?

Nowa czołówka "M jak miłość" rozpocznie kolejny 25 sezon i premierowe odcinki po wakacjach? To już pewne, że odświeżona, aktualna czołówka, z układem bohaterów, który odnosi się do toczących się obecnie wątków będzie emitowana już od września. Nagrania czołówki trwały cztery dni w połowie czerwca, wszystko jest już gotowe, łącznie ze zdjęciami promującymi aktorów i ich postaci, więc zaraz po starcie nowego sezonu "M jak miłość" widzowie zobaczą jak zmieni się czołówka.

Pod jednym z postów na profilu "M jak miłość" na Facebooku ze zdjęciem Marcina (Mikołaj Roznerski), Kamy (Michalina Sosna), nowej bohaterki Martyny Wysockiej (Magdalena Turczeniewicz) pojawiło się pytanie o nową czołówkę, które nie zostało bez odpowiedzi. "A może tak w oczekiwaniu na nowe odcinki pokazalibyście czołówkę, która powstawała?" - dociekał jeden z fanów, na co produkcja "M jak miłość" odpisała, podając przybliżony termin emisji nowej czołówki: "Pokażemy zaraz na początku września".

Czy nowa czołówka będzie od 1809 odcinka "M jak miłość", który rozpocznie kolejny sezon?

Wygląda na to, że nowej czołówki nie będzie od 1809 odcinka "M jak miłość", czyli przy otwarciu 25 sezonu, bo ten epizod będzie nawiązywał bezpośrednio do wydarzeń z finału poprzedniej serii, do porwania i pobicia Marcina. Akcja będzie się toczyła wczesną wiosną, a w kolejnych odcinkach "M jak miłość" przyspieszy o kilka tygodni, więc w serialowej rzeczywistości będzie się już zbliżało lato!

Nowa czołówka "M jak miłość" najpewniej pojawi się w drugim tygodniu emisji serialu, czyli dopiero po 16 września 2024. Ale warto na nią czekać, bo pojawią się nowi bohaterowie, na których losach skupi się fabuła serialu jesienią.

Zmiana czołówki "M jak miłość". Kto będzie w odświeżonej czołówce?

Do nowej czołówki "M jak miłość" we wrześniu dołączą bohaterowie, których wcześniej nie było w takim zestawianiu. Bartek (Arkadiusz Smoleński) i Dorota (Iwona Rejzner) oraz Natalka (Dominika Suchecka), Sylwia (Hanna Turnau) i Adam Werner (Jacek Kopczyński), Anita (Melania Grzesiewicz) i Kamil (Marcin Bosak), Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel), a także Marcin u boku Kamy i Martyny.

Basia Rogowska (Karina Woźniak) będzie w nowej czołówce "M jak miłość" z Michałem (Igor Pawłowski). Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) za to z mężem Robertem (Krzysztof Tyniec) i młodym księdzem Grzegorzem (Paweł Janyst).

W nowej czołówce "M jak miłość" pozostaną, ale w innym ujęciu Magda (Anna Mucha) i Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek), a także Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek).