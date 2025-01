M jak miłość. Paweł w końcu opamięta! Przygotuje dla ciężarnej Franki cudowną pamiątkę - WIDEO, ZDJĘCIA

Franka i Paweł w "M jak miłość" pogodzą się! Małżeństwo Zduńskich uratowane

Na planie "M jak miłość" powstają odcinki, które znacznie wyprzedzają te rozgrywające się teraz na ekranie! I to o nawet 4 miesiące. Dlatego w relacji zza kulis serialu, którą właśnie na Instagramie zamieścił Rafał Mroczek Franka jest już w zaawansowanej ciąży, a Paweł mocno angażuje się w przygotowania do narodzin ich pierwszego dziecka. Małżeństwo przetrwa i razem będą się cieszyć z długo wyczekiwanego dziecka.

Paweł zawalczy o Frankę i ich dziecko w "M jak miłość"

Wygląda więc na to, że po kryzysie u Zduńskich , który już w 1845 odcinku "M jak miłość" wkroczy w decydującą fazę nie będzie już śladu! Pytanie tylko czy Franka tak łatwo wybaczy Pawłowi, zapomni o tym, że zwątpił w jej wierność, oskarżył o zdradę z Piotrkiem (Marcin Mroczek) i to, że urodzi dziecko jego brata? Na pewno łatwo nie będzie, ale Zduński zawalczy o ciężarną żonę i ich rodzinę. Pojedzie nawet w góry do Bukowiny, by błagać Frankę o wybaczenie.

Franka i Paweł rozstaną się w 1845 odcinku "M jak miłość"

Zanim to jednak nastąpi, w 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł na własne życzenie doprowadzi do rozstania, bo Franka od niego odejdzie. Nie zniesie dłużej podejrzeń męża, głupich aluzji o zdradzie i dziecku, którego ojcem jest Piotrek. Nie zdoła też dłużej udawać, że nic się dzieje, bo Paweł zacznie pić i wpadnie ciąg alkoholowy. Ze względu na dobro dziecka Marysia wywiezie Frankę w góry. Ciężarna Zduńska spędzi tam kilkanaście dni.

Barbara zrobi porządek z Pawłem w 1846 odcinku "M jak miłość"

Dopiero podczas pobytu w Grabinie Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" końcu wytrzeźwieje, ochłonie i zrozumie, co stracił. Tak podziała na niego ostra reprymenda Barbary (Teresa Lipowska) i bójka z Piotrkiem. Dzięki babci do Pawła dotrze, że jeśli szybko się nie opamięta, to może być za późno i nie odzyska Franki. Aż wreszcie z ust Pawła padną słowa, że "wszystko spieprzył".

Ciążowa sesja Franki w "M jak miłość" to będzie pamiątka od Pawła

To, co teraz dzieje się na planie "M jak miłość" to wydarzenia, które rozegrają się długo po tym, jak Franka i Paweł się pogodzą w Bukowinie. Trudno przewidywać, co będzie się działo między Zduńskimi przez kilka następnych miesięcy. Ale wiadomo na pewno, że Paweł wreszcie uwierzy, że dziecko jest jego, że postara się wynagrodzić France cierpienia, jakich jej przysporzył.

A kiedy ciążowy brzuszek Franki w "M jak miłość" zrobi się coraz bardziej widoczny, to właśnie Paweł, którego przed laty wielką pasją była fotografia, zrobi żonie ciążową sesję. Na pamiątkę radosnego oczekiwania na narodziny ich dziecka.

M jak miłość. Franka odejdzie od Pawła. Kompletnie mu odbije i pobije Piotrka