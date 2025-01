M jak miłość, odcinek 1846: Paweł po ucieczce Franki w góry zamieszka w Grabinie! Narazi się Barbarze - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1850: Pijana Martyna zadręczy Marcina i weźmie go na litość! Kama będzie musiała na to patrzeć - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1846: Rogowski przywiezie rannego Pawła do Grabiny! Po bójce z bratem będzie potrzebował pomocy - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1846 odcinku "M jak miłość" Franka, zraniona i rozczarowana po rodzinnej uroczystości, podczas której Paweł publicznie oskarży ją o zdradę z Piotrkiem (Marcin Mroczek) nie będzie w stanie dłużej znosić jego pomówień. Góralka bez sekundy zawahania postanowi zostawić męża i wyjechać na Podhale, gdzie w obecnej sytuacji będzie czuła się najlepiej.

Zduński, choć zrozumie, że popełnił błąd, nie będzie potrafił od razu naprawić swoich relacji z żoną. W obliczu kryzysu Barbara Mostowiak zdecyduje się na stanowczą interwencję i w 1846 odcinku "M jak miłość" zmusi wnuka do przyjazdu do Grabiny, by tam pomóc mu uporządkować życie.

Wściekła Franka w 1846 odcinku "M jak miłość" zostawi Pawła i wyjedzie na Podhale

W 1846 odcinku "M jak miłość" Zduńscy spotkają się na rodzinnej uroczystości z okazji trzeciej rocznicy ślubu i to właśnie podczas tego spotkania Piotrek publicznie zarzuci France i Piotrkowi zdradę.

- W jakich to pięknych okolicznościach został zmajstrowany kolejny Zduński! - rzuci Piotrek

- To może ty mi powiesz? - Odpowie Paweł sugerując bratu zdradę z jego żoną.

Reakcja Franki na ten komentarz nie pozostawi wiele do życzenia. Zduńska jeszcze tego samego dnia, w 1846 odcinku "M jak miłość" spakuje swoje rzeczy i wyjedzie na Podhale, zostawiając męża samego z jego wątpliwościami i wyrzutami sumienia. Paweł nie będzie w stanie zatrzymać żony ani przekonać jej, by dała im jeszcze jedną szansę. Zamiast tego, pogrąży się w alkoholowym letargu, ignorując próby pomocy ze strony bliskich.

Zdradzamy, że decyzja Franki o opuszczeniu Pawła wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Kinga (Katarzyna Cichopek) w 1846 odcinku "M jak miłość" uzna, że jedyną osobą, która może wpłynąć na Zduńskiego, jest Barbara. Seniorka, choć zmęczona i zaniepokojona sytuacją, zdecyduje się podjąć trudną rozmowę z wnukiem.

M jak miłość. Franka odejdzie od Pawła. Kompletnie mu odbije i pobije Piotrka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" zamieszka w Grabinie

Paweł, zamiast walczyć o swoje małżeństwo, wpadnie w jeszcze większe tarapaty. Po kolejnej kłótni z Piotrkiem w 1846 odcinku "M jak miłość" dojdzie między braćmi do bójki, która zakończy się interwencją rodziny. Paweł, pijany i rozgoryczony, rzuci się z pięściami na brata, a ich konflikt odbije się na wszystkich...

Po tych wydarzeniach Barbara, mając dość zachowania wnuka, nakaże mu natychmiast przyjechać do Grabiny. W rodzinnej miejscowości Paweł zamieszka w pokoju Bartka, jednak zamiast upragnionego spokoju, Zduński usłyszy bolesne prawdy od babci. Seniorka nie będzie owijać w bawełnę i wprost powie wnukowi, że niszczy swoje życie i małżeństwo i zostanie u nich tak długo, aż nie poukłada sobie wszystkiego w głowie.

"M jak miłość". Kiedy i gdzie oglądać 1846 odcinek serialu?

Premiera 1846 odcinka "M jak miłość" została zaplanowana na wtorek, 4 lutego o godz. 20.55 w TVP2.