M jak miłość. Ostateczne pojednanie Julii z Andrzejem i Magdą. Tak przekona ich, że się zmieniła - ZDJĘCIA, WIDEO

Odmieniona Julia przekona do siebie Budzyńskich

Scenariusz "M jak miłość" nie zakłada wyprowadzki Budzyńskich z siedliska. Magda z Andrzejem na stałe zawitali do dawnego domu Marzenki (Olga Szomańska) oraz Andrzejka (Tomasz Oświeciński). To właśnie w Grabinie odnaleźli szczęście i to tam skryła się Magda po odkryciu prawdy o zdradzie męża. Od tamtej pory nie wraca do mieszkania w Warszawie. Prawnik też przeniósł się pod miasto, ale dopiero w momencie, kiedy ukochana przebaczyła mu "skok w bok" z Julią.

I właśnie ta bohaterka zaskoczy widzów w kolejnych odcinkach "M jak miłość". Prawniczka absolutnie nie zniknie z życia byłego kochanka. Mało tego, nagle stanie się przyjaciółką Magdy i Andrzeja. Jak to możliwe, że Budzyńscy zaufają kobiecie po tym wszystkim, co odstawiła? Przecież niemal zniszczyła Andrzejowi życie.

- Ja sobie myślę o tym siedlisku, że to jest takie miejsce, gdzie się wszystkim wybacza. Kto się tutaj nie pojawi, to jakoś ciężko się od tego kogoś odwrócić - mówi Krystian Wieczorek w "Kulisach M jak miłość". Ma na myśli wizytę serialowej Julii u Magdy i Andrzeja. Nie tylko Malicka zwiastuje kłopoty. Nadal pozostaje kwestia zakochanego w Magdzie Dimy (Michaił Pszeniczny). - Przychodzi taki moment, kiedy trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Może to jest trochę prymitywne... Ale też pamiętajmy o emocjach i w pewnym momencie po prostu nie panuje się nad emocjami, kiedy zagrożona jest rodzina, czy miłość, związek... - opowiada serialowy Budzyński. Tutaj chodzi o scenę przyłapania Dimy na podglądaniu półnagiej Magdy. Prawnik tak tego nie zostawi.

Julia stanie się przyjaciółką Budzyńskich

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" widzowie zobaczą wspólne sceny Julii z Budzyńskimi w siedlisku. To ma związek z rosnącą zażyłością między Malicką a Rotkiewiczem (Aleksandar Milicević). Prawnik okaże ogromną wdzięczność Andrzejowi, który wybronił go z oskarżeń o zabójstwo. Dużą rolę w uniewinnieniu mężczyzny odegrała także sama Julia. Sprawa Marka zbliży do siebie byłych kochanków, którzy działali w zgodzie jeszcze w poprzednich odcinkach "M jak miłość".

Magda także przebaczy i puści w zapomnienie wybryki Julii. Wygląda na to, że Malicka pokaże inną twarz. Oby Budzyńscy się na niej nie zawiedli.