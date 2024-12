M jak miłość, odcinek 1836: Magda powie Dimie całą prawdę o Julii i Andrzeju? Będzie już za późno! - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Reakcja Magdy na romans Dimy i Julii w 1836 odcinku "M jak miłość" nie zapowiada niczego dobrego! W jednej chwili spokój Budzyńskich, rodziny, którą w wielkich trudach stworzyli dla Nadii i jej ojca, legnie w gruzach. Chociaż ostatnio między Magdą a Julią doszło do porozumienia, Budzyńska zaprosiła nawet dawną rywalkę do siedliska, by zajęła się Markiem Rotkiewiczem (Aleksandar Milicević), ale jej związek z Dimą będzie nie do zaakceptowania.

Magda w 1836 odcinku "M jak miłość" dowie się od Andrzeja o romansie Dimy z Julią

Tuż po tym jak w 1836 odcinku "M jak miłość" Andrzej doniesie żonie, że Dima spotyka się z Julią, Magda przestanie nad sobą panować. Przez głowę zaczną jej przelatywać czarne myśli, że teraz to Julia będzie matką Nadii, że Dima zabierze im swoją córkę, by wychowywać ją razem z Malicką.

M jak miłość. Julia znów zniszczy rodzinę Magdy i Andrzeja! Razem z Dimą zabierze im Nadię

- Nie wierzę! Po prostu w to nie wierzę! To się nie dzieje naprawdę... Andrzej, ja, ja nie chcę jej w naszym życiu! - zaprotestuje Magda w 1836 odcinku "M jak miłość". - Wiem i rozumiem... Ja też nie chcę, żeby Julia... - stwierdzi Budzyński, lecz żona nie pozwoli mu dokończyć.

By powstrzymać Julię, rozdzielić ją z Dimą w 1836 odcinku "M jak miłość" Magda będzie gotowa nawet ujawnić całą prawdę o romansie Andrzeja. O tym, jak ponad dwa lata temu po pijaku zdradził ją z Julią na konferencji prawników we Wrocławiu. Skutkiem tej nocy była ciąża Julii, która chciała złapać Budzyńskiego na dziecko, odebrać Magdzie męża.

W 1836 odcinku "M jak miłość" Dima pozna mroczną przeszłość Julii

Nieoczekiwanie w 1836 odcinku "M jak miłość" Andrzej powstrzyma Magdę. Wyjawi przy tym, że Julia sama przyznała się Dimie do "błędów" z przeszłości, do tego, jak próbowała zniszczyć miłość Budzyńskich.

- Nie, ja muszę porozmawiać z Dimą... On na pewno nie ma pojęcia, że... Powiem mu, że ona, że wy... - Dima wie o wszystkim... Nie, nie ode mnie... Julia sama mu o tym powiedziała... - Tak? Ze wszystkimi pikantnymi szczegółami? I co dalej? Julia będzie próbowała zniszczyć kolejną rodzinę? Chciała mi odebrać ciebie, teraz odbierze nam Nadię?! Nie wiem... Nie rozumiem, jak możesz mówić o tym tak spokojnie?! - Magda coraz bardziej się nakręci.

Bezradna Magda nie rozdzieli Dimy z Julią w 1836 odcinku "M jak miłość"

W finale 1836 odcinku "M jak miłość" Dima i Julia zabiorą Nadię z siedliska Budzyńskich. Wyjadą razem na rodzinne wakacje nad morze, a Magda nie przekona Ukraińca, by rozstał się z byłą kochanką Andrzeja.