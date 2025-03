M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1862: Policja w siedlisku po napadzie na Magdę! Nikt się nie domyśli, że to Święcicki chciał ją zabić - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1862 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) zostanie napadnięta w siedlisku przez Święcickiego (Artur Paczesny), który kryjąc twarz pod kominiarką, rzuci się na Budzyńską z pogrzebaczem! Życie Magdzie uratuje Julia Malicka (Marta Chodorowska), do niedawna nienawidzona rywalka. A kiedy policja wkroczy do siedliska i zacznie śledztwo, nikt nie będzie wiedział, kto chciał zabić Magdę. Żądny zemsty Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) obieca żonie, że dopadnie tego drania. Mimo to Święcicki pozostanie bezkarny. A jedynym dowodem jego winy będzie rana zadana przez Julię. Poznaj szczegóły, zobacz ZDJĘCIA i WIDEO z tych scen.