M jak miłość, odcinek 1859: Jakub wtargnie do domu Mariusza! Nie znajdzie tam Kasi? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1859: Powrót Kasi do domu. Na chwilę wróci do Jakuba, by wyznać całą prawdę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1863: Barbara przekona Marcina do ślubu z Kamą? Popchnie go przed ołtarz, ale nie przewidzi jednego

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub w 1859 odcinku "M jak miłość" będzie kompletnie rozbity. Nie zniesie myśli, że Kasia mogła tak łatwo go zostawić, że wybrała innego mężczyznę. W desperacji podejmie decyzję, której skutków nie przemyśli. Wsiądzie do auta i pojedzie prosto pod dom Mariusza. Będzie pewny, że to tam znajdzie żonę i zażąda wyjaśnień.

W 1859 odcinku "M jak miłość" Jakub wtargnie do domu Mariusza

Kiedy detektyw zapuka do drzwi, Sanocki otworzy mu bez cienia strachu. Nie będzie spodziewał się tego, co za chwilę się wydarzy! Jakub nie będzie chciał dłużej słuchać tłumaczeń, że Kasi wcale tam nie ma. W 1859 odcinku "M jak miłość" nie wytrzyma i po prostu przepchnie rywala, wchodząc do jego domu jak do siebie. Detektyw rozpocznie desperackie poszukiwania żony, zaglądając do każdego pokoju.

Jakub w 1859 odcinku "M jak miłość" nie znajdzie Kasi w domu Mariusza, ale to nie uspokoi jego nerwów! Wręcz przeciwnie! Jego wzrok zatrzyma się na Mariuszu, który wciąż będzie stał w progu, z drwiącym uśmiechem.

Mariusz w 1859 odcinku "M jak miłość" zostanie ciężko pobity!

W 1859 odcinku "M jak miłość" Jakub rzuci się na Mariusza. Sanocki upadnie na podłogę, oszołomiony siłą Karskiego. Ten jednak nie odpuści! Uderzy kochanka swojej żony tak, że ledwo się podniesie! Sanocki spróbuje się bronić, ale nie będzie miał żadnych szans! Po wszystkim Mariusz w 1859 odcinku "M jak miłość" nie zamierza tego tak zostawić! Wstanie z podłogi, otrzepie się i od razu sięgnie po telefon i zadzwoni na policję.

Dla Jakuba sytuacja zrobi się naprawdę poważna. W 1859 odcinku "M jak miłość" nie będzie mógł już udawać, że nic się nie stało. Gdy do drzwi jego agencji detektywistycznej zapuka policja, dotrze do niego, jak wielką głupotę popełnił! Czy trafi za kratki? A może Kasia zainterweniuje i spróbuje wycofać oskarżenia?

M jak miłość. Marcin sięgnie po leki! Zlekceważy niepokojące bóle głowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.