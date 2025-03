M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1858: Werner nie posłucha wróżki i ślubu nie będzie! Rozczarowana Sylwia nie dostanie pierścionka zaręczynowego - ZDJĘCIA

W 1858 odcinku "M jak miłość" Werner (Jacek Kopczyński) nie posłucha przepowiedni wróżki i nie zrobi tego, czego Sylwia (Hanna Turnau) będzie oczekiwała przez calutki dzień! Kobieta uwierzy w niezwykłą wizję tajemniczej nieznajomej, która przepowie jej oświadczyny od mężczyzny w czerwieni. Wszystko wskaże na to, że będzie chodziło o Wernera, który właśnie na Sylwestra założy charakterystyczny czerwony sweter. Sylwia będzie pewna, że to ten wieczór zmieni jej życie! Ale zamiast pierścionka zaręczynowego dostanie... bilety na wycieczkę! Szok, rozczarowanie to uderzające emocje, które widzowie będą mogli zobaczyć na twarzy adwokat w 1858 odcinku "M jak miłość"! Ślubu zatem nie będzie? Dlaczego Werner nie posłucha wróżki i co takiego usłyszy od nieznajomej kobiety?