M jak miłość, odcinek 1858: Sylwia zaręczy się z Wernerem w Nowy Rok? Wróżka przepowie jej intrygującą przyszłość

M jak miłość, odcinek 1857: Nowy Mateusz wróci do Mostowiaków na Wigilię, ale nikt go nie zobaczy! Barbara wyjaśni dlaczego

M jak miłość, odcinek 1854: Powrót okrutnego ojca Judyty. To niewyobrażalne, jak podle ją potraktuje - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1857: Dorota po powrocie będzie pewna, że Bartek związał się z Natalką! Widok Hani w domu da jej do myślenia

M jak miłość, odcinek 1853: Kasia odepchnie Jakuba! Nie będzie chciała nawet go pocałować. Wybierze Mariusza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1858 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1858 odcinku "M jak miłość" Sylwia postanowi odwiedzić wróżkę, pragnąc dowiedzieć się, co przyniesie jej przyszłość. Kobieta ostrzeże ją, że wkrótce w jej życiu pojawi się mężczyzna w czerwieni, który poprosi ją o rękę. Sylwia nie uwierzy w te rewelacje, ale zaraz po powrocie do domu zderzy się z rzeczywistością...

W tym samym czasie Adam Werner będzie planował zakup eleganckiego stroju na sylwestrową noc. Nie będzie miał pojęcia, że jego wybór padnie na czerwony sweter, a tym samym... spełni proroctwo wróżki! To odkrycie wywoła w Sylwii mieszane uczucia, bo choć Werner już prosił ją o rękę, to wtedy zdecydowanie odmówiła. Czy tym razem zmieni zdanie?

Werner oświadczy się Sylwii w 1858 odcinku "M jak miłość"?

W 1858 odcinku "M jak miłość" Sylwia zacznie zastanawiać się, czy wróżka rzeczywiście mogła przewidzieć jej los. Zacznie bacznie obserwować Wernera i analizować ich relację. Wątpliwości będzie miała mnóstwo, ale w głowie nie przestanie kołatać jej jedno pytanie - czy może tym razem powinna się zgodzić? Prawnik tymczasem zupełnie nie będzie zdawał sobie sprawy z dramatów, jakie rozgrywają się w głowie Sylwii. Nadal nie porzuci nadziei na zdobycie jej serca, ale czy zdecyduje się na kolejne oświadczyny? Może przepowiednia zmotywuje go do działania, ale co, jeśli Sylwia ponownie odrzuci jego uczucia? Noworoczna noc zapowiada się jako wielki przełom w ich relacji!

Sylwia zaręczy się?! Wróżka w 1858 odcinku "M jak miłość" przepowie jej przyszłość

Gdy Sylwia w 1858 odcinku "M jak miłość" usłyszy, że wkrótce zostanie poproszona o rękę przez mężczyznę w czerwieni, początkowo uzna to za zwykły zbieg okoliczności. Jednak im dłużej będzie o tym myślała, tym bardziej zacznie dostrzegać, że coś jest na rzeczy. Czy wróżba faktycznie się spełni, a Sylwia przyjmie zaręczyny, które od dawna odwlekała? Odpowiedź poznamy w 1858 odcinku "M jak miłość"!