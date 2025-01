M jak miłość, odcinek 1839: Oświadczyny Wernera. Sylwia kolejny raz nie przyjmie pierścionka! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1839 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1839 odcinku "M jak miłość" Werner podejmie ważną decyzję. Ponownie oświadczy się Sylwii, ale tym razem nie w przypływie impulsu. Przypomnijmy, że Adam miał wiele prób zaręczyn, m.in. z Weroniką (Ewelina Kudeń-Nowosielska) czy niedawna próba poproszenia o rękę Kosteckiej. Adam klęknął przed Sylwią w siedlisku Budzyńskich, ale potem sam wycofał się z mocnej deklaracji. Musiał długo przepraszać prawniczkę za swoje zachowanie. Do zaręczyn oczywiście nie doszło, bo miało to więcej wspólnego z nagłym wybrykiem, niż poważnym krokiem w przyszłość.

Werner oświadczy się Sylwii w 1839 odcinku "M jak miłość"

Adam nie raz udowadniał, że w jego życiu najważniejsza jest miłość. Miał wiele partnerek, ale z Sylwią połączyła go wyjątkowa więź. Prawnik w 1839 odcinku "M jak miłość" będzie zmotywowany i gotowy do zaręczyn. Przemyśli swoją decyzję i ostatecznie klęknie przed Sylwią w obecności przyjaciół. To Kamil będzie zapalnikiem do przemyślenia sprawy zaręczyn i to on doradzi mu pewne kwestie, co przy okazji wyjdzie na jaw. Anita i Kamil wybiorą się do Adama na kolację i właśnie przy nich prawnik sięgnie po pierścionek. Pani Ola (Ewa Kolasińska) nie będzie zachwycona.

- Kochani, bardzo proszę o chwilę uwagi, chciałabym coś powiedzieć. Są takie chwile w życiu mężczyzny, kiedy musi podjąć dojrzałą, odpowiedzialną decyzję i właśnie dziś nadszedł ten moment, dlatego... Sylwia, chciałabym ci zadać po raz kolejny pytanie, tylko teraz z pełną odpowiedzialnością i dojrzałością, gotowy na twoje "tak"... Wyjdziesz za mnie? - zapyta Adam w 1839 odcinku "M jak miłość".

Sylwia nie przyjmie oświadczyn w 1839 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Werner zapyta Sylwię o rękę, ona z podejdzie do sprawy z uśmiechem, ale jednak nie przyjmie oświadczyn.

- Rozumiem, że to jest ten pierścionek dyżurny?! - zaśmieje się Sylwia. - (...) On jest piękny, ale zaczekajmy z tym jeszcze trochę, ok? - łagodnie zaproponuje prawniczka.

- Dobrze, ja będę go miał zawsze przy sobie - zaproponuje Adam.

- Nie bądź niemądry. Jak będziemy chcieli zmienić coś w swoim związku, to po prostu porozmawiamy i podejmiemy wspólną decyzję. Jak dorośli ludzie. Może bez udziału publiczności i wcześniejszych porad najlepszych nawet prawników. Zgoda? - podsumuje Kostecka.

- Zgoda - przytaknie Adam.