M jak miłość

M jak miłość. Sylwia i Werner będą mieli dziecko? Z tej okazji Adam urządzi w domu huczną imprezę? - ZDJĘCIA

Na planie "M jak miłość" kręcone są nowe odcinki, które zobaczymy jesienią. Nie zabraknie niespodzianek i nagłych zwrotów akcji w związku Sylwii (Hanna Turnau) i Adama Wernera (Jacek Kopczyński). To już pewne, że w domu Adasia nie zabraknie "tej trzeciej", bo gosposia Ola (Ewa Kolasińska) nie odpuści, ale pojawi się ktoś jeszcze! Ostatnio nagrywano odcinek "M jak miłość", w którym Sylwia i Werner będą mieli powód do świętowania i urządzą imprezę. W tle widać dziecięce balony i dekoracje. Czy będą mieli dziecko? Zobacz to na ZDJĘCIACH.