M jak miłość, odcinek 1857: To Rogowski wepchnie Natalkę w ramiona Bartka. Będzie musiał jej pomóc - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1859: Rozpaczliwy telefon Szymka do Marcina i Kamy! Ujawni, co Radek zrobił Izie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marzenie Natalki spełni się w 1857 odcinku "M jak miłość"! Będzie bliżej Bartka niż kiedykolwiek. A pomoże jej w tym nie tylko Artur Rogowski, ale także nieszczęśliwe zakochany w policjantce komendant Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), który zarządzi kolejny męczący trening dla swoich podwładnych z posterunku w Lipnicy. W efekcie Natalia z kontuzją i dotkliwym bólem prawej stopy trafi do szpitala w Gródku.

Natalka z kontuzją w 1857 odcinku "M jak miłość" trafi do szpitala!

Sam Adam w 1857 odcinku "M jak miłość" zawiezie ją na SOR, by upewnić się, że podczas treningu nie doszło do złamania. Diagnoza lekarza nieco uspokoi Natalkę i Karskiego, który jednak zapowie, że na tym nie koniec, że nie odpuści jej dalszych treningów. Oczywiście jak tylko dojdzie do siebie i odzyska sprawność.

Rogowski w 1857 odcinku "M jak miłość" każe Bartkowi zająć się Natalką

Po rodzinnej kolacji w domu Mostowiaków w 1857 odcinku "M jak miłość" obolała Natalka miała taki problem z dojściem do auta, co od razu zauważy Artur, najlepszy lekarz w rodzinie, nie tylko internista, ale także specjalista w innych dziedzinach.

- Trzeba było od razu do domu jechać. Powinnaś leżeć. Ona nie może obciążać kostki, pamiętaj! - powie do Bartka, jakby właśnie on był odpowiedzialny za przyjaciółkę, a zarazem byłą szwagierkę. - Dam radę! - zapewni Natalia, lecz Lisiecki od razu weźmie na ręce

- To rozumiem! - pochwali go Artur.

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" zobaczy jak Bartek trzyma Natalkę na rękach

Na tym nie koniec, bo w 1857 odcinku "M jak miłość" Bartek odwiezie Natalkę i Hanię (Wiktoria Basik) do leśniczówki, a po drodze do ich domu da się namówić córce policjantki, by zajął się nią także następnego dnia. Kiedy dojdą na miejsce, Bartek znów weźmie Natalię na ręce, nieświadomy tego, że zauważy ich Dorota... Dla niej widok męża, który trzyma w ramionach inną kobietę, będzie dowodem na to, że ukochany na nią nie czekał, że związał się z Natalką.

M jak miłość odcinek 1857 ZWIASTUN. Smutny powrót Doroty! Bartek odtrąci Natalkę