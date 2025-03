M jak miłość, odcinek 1858: Ciężarna Franka w fatalnym stanie! Ukryje prawdę przed Pawłem - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozpaczliwy telefon Szymka do Marcina i Kamy! Ujawni, co Radek zrobił Izie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1858 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Poranek w domu Zduńskich w 1858 odcinku "M jak miłość" zacznie się dramatycznie. Franka ledwo zwlecze się z łóżka, a zamiast porannego uśmiechu pojawi się ból i mdłości, których nie będzie w stanie opanować. Paweł od razu zauważy, że coś jest nie tak i spróbuje pomóc żonie, ale Franka nie pozwoli mu się do siebie zbliżyć.

Paweł jednak nie odpuści. W 1858 odcinku "M jak miłość" postanowi działać i natychmiast zadzwoni do lekarki Franki. Zduński zrobi wszystko, by dowiedzieć się, co dzieje się z jego ukochaną, ale ona sama nie będzie kwapiła się do wizyty u specjalisty. Czyżby coś ukrywała?

Słodka tajemnica Franki w 1858 odcinku "M jak miłość"! Paweł znajdzie dowody

Paweł w 1858 odcinku "M jak miłość" nie da się zbyć i zacznie bacznie przyglądać się żonie. Choć Franka będzie udawała, że wszystko jest w porządku, on zauważy coś dziwnego... pod poduszką na kanapie będzie schowane mnóstwo pustych opakowań po cukierkach i czekoladkach!

Zduński nie będzie mógł w to uwierzyć! W 1858 odcinku "M jak miłość" przypomni sobie ich ostatnią wizytę u lekarza, podczas której Franka dostała ostrzeżenie o wysokim poziomie cukru we krwi. Miała unikać słodyczy i trzymać się ścisłej diety, ale najwyraźniej pokusa będzie dużo silniejsza.

Franka w 1858 odcinku "M jak miłość" obróci wszystko w żart, ale Pawła to nie rozbawi

Franka w 1858 odcinku "M jak miłość" spróbuje ratować sytuację i rozładować napięcie. - "To tylko kilka cukierków, no daj spokój!" - zaśmieje się, choć jej mina zdradzi, że doskonale wie, że to nie była błahostka. Zduński nie będzie miał zamiaru bagatelizować problemu i w 1858 odcinku "M jak miłość" uświadomi żonie, że chodzi nie tylko o nią, ale też o ich dziecko. Franka dopiero wtedy zrozumie, że przegięła, a Paweł nie będzie żartował i w jego oczach zobaczymy prawdziwy strach o nią i ich maleństwo.

