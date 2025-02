M jak miłość, odcinek 1852: Poważny wypadek w Bukowinie! Ciężarna Franka będzie się bała o życie Pawła

"M jak miłość" odcinek 1852 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1852 odcinku "M jak miłość" Paweł zdecyduje się wyruszyć do Bukowiny, ale na trasie czekać go będzie prawdziwy koszmar. Pogoda gwałtownie się pogorszy, drogi staną się śliskie, a w górach dojdzie do groźnego wypadku. Franka nie będzie jeszcze świadoma, że w pobliżu wydarzy się prawdziwa tragedia. Gdy usłyszy o katastrofie na drodze i samochodzie z Warszawy, wpadnie w panikę. Czy to Paweł znajdzie się w rozbitym aucie?

Tragiczny wypadek samochodowy w Bukowinie w 1852 odcinku "M jak miłość"

Bukowina zamieni się w miejsce dramatu! W 1852 odcinku "M jak miłość" w górach dojdzie do poważnego wypadku drogowego. Samochód najprawdopodobniej na warszawskich numerach wpadnie w poślizg.

W 1852 odcinku "M jak miłość" pierwsze informacje dotrą do stryja Franki, Jędrzeja (Piotr Majerczyk), który natychmiast zacznie podejrzewać, że może chodzić o Pawła! Franka jeszcze niczego nie będzie świadoma, ale niepokój zacznie powoli wkradać się do jej myśli.

Paweł zginie w wypadku w 1852 odcinku "M jak miłość"? Wyjedzie do Franki w straszną pogodę!

Paweł w 1852 odcinku "M jak miłość" podejmie decyzję, która może go kosztować życie. Zduński postanowi wyjechać do Bukowiny, by pogodzić się z Franką i naprawić swoje błędy, lecz nie będzie wiedział, że ta podróż może stać się dla niego ostatnią.

W trakcie jazdy przez góry rozpęta się prawdziwa burza śnieżna. Drogi będą śliskie, widoczność spadnie do minimum, a każda sekunda za kierownicą okaże się walką o przetrwanie. W 1852 odcinku "M jak miłość", w tym samym czasie informacja o groźnym wypadku w górach dotrze do Franki i jej stryja. Czy Zduńska w tej samej sekundzie zacznie przeczuwać najgorsze? Czy Paweł dotrze do Franki, czy jednak jego podróż skończy się katastrofą? Tego nikt się nie spodziewa!

