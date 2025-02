M jak miłość, odcinek 1852: Paweł zginie w wypadku? Wyruszy do Franki w góry, ale nie dojedzie na czas! ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1846: Pijany Paweł zadręczy Frankę po jej odejściu! Zadzwoni do żony z pretensjami - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1852 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po tym, jak Franka w 1845 odcinku "M jak miłość" wyjedzie do Bukowiny, Paweł nie będzie mógł znaleźć sobie miejsca. W 1852 odcinku "M jak miłość" zacznie żałować swoich oskarżeń i zda sobie sprawę, że jego zazdrość mogła na dobre zniszczyć jego małżeństwo. Po wielu godzinach rozważań Zduński postanowi działać, spakuje rzeczy i wyruszy do Bukowiny, by odzyskać Frankę, jednak dojdzie do prawdziwego dramatu...

Szybko okaże się, że warunki na drodze nie będą sprzyjać podróży. W 1852 odcinku "M jak miłość" w górach dojdzie do nagłego załamania pogody, przez co jazda samochodem stanie się ekstremalnie niebezpieczna.

Paweł w 1852 odcinku "M jak miłość" zginie w wypadku samochodowym?

Droga do Bukowiny w 1852 odcinku "M jak miłość" okaże się dla Pawła prawdziwą próbą losu. Na trasie nastąpi gwałtowne załamanie pogody, zerowa widoczność sprawi, że każda chwila za kierownicą będzie walką o życie. W tym samym czasie w okolicy miejscowości, w której będzie przebywać Franka dojdzie do poważnego wypadku. Czy to właśnie Paweł będzie ofiarą?

Ta informacja w 1852 odcinku "M jak miłość" wywoła panikę wśród bliskich Franki. Jej stryj Jędrzej (Piotr Majerczyk) pierwszy usłyszy o tragicznym zdarzeniu i od razu zacznie się zastanawiać, czy to przypadkiem nie Paweł padł ofiarą groźnej kraksy. Czy jego desperacka podróż skończy się śmiercią? Czy Zduński dotrze do Franki?

Dramatyczny wypadek w Bukowinie w 1852 odcinku "M jak miłość"

W 1852 odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał. W Bukowinie dojdzie do poważnego wypadku! Według pierwszych informacji, w zdarzeniu weźmie udział samochód na warszawskich numerach rejestracyjnych? Być może to właśnie tym tropem pójdzie stryj Franki, który jako pierwszy usłyszy o całej tragedii.

Sytuacja staje się dramatyczna! Czy to właśnie Paweł będzie ofiarą groźnej wypadku w 1852 odcinku "M jak miłość"? Czy jego desperacka podróż zakończy się w szpitalu… albo jeszcze gorzej? Cała Bukowina wstrzyma oddech, a Franka nie będzie w stanie się uspokoić. Możemy jednak zdradzić wam już teraz, że wszystko na całe szczęście skończy się na strachu. Paweł mimo problemów dotrze do Franki i Zduńscy wreszcie się pogodzą!

