M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1852: Paweł zginie w wypadku? Wyruszy do Bukowiny do Franki, ale nie zdąży do niej dojechać?

W 1852 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) postanowi po raz kolejny zawalczyć o swoje małżeństwo i wybierze się w podróż do Bukowiny, gdzie będzie jego żona Franka (Dominika Kachlik). Możemy zdradzić już teraz, że niestety los nie będzie mu sprzyjał. Na trasie pogoda gwałtownie się załamie, a wkrótce potem pojawią się dramatyczne doniesienia o poważnym wypadku w górach! Czy to właśnie Paweł okaże się ofiarą wypadku drogowego w 1852 odcinku "M jak miłość"? Czy Zduński przeżyje? Szczegóły poniżej!