M jak miłość, odcinek 1859: Rozpaczliwy telefon Szymka do Marcina i Kamy! Ujawni, co Radek zrobił Izie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1857: Dorota zadzwoni do Bartka, ale on zignoruje połączenie! Nie spotka się z żoną - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Aneta znajdzie kryjówkę Kasi! Zmusi ją, żeby wróciła do Jakuba - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Problemy Izy i Radka w 1859 odcinku "M jak miłość" mocno odbiją się na dzieciach, bo nie tylko Szymek, ale i jego młodsza siostra Maja (Laura Jankowska) zaczną się bać ojczyma. Nie tylko tego, co Radek może im zrobić, ale przede wszystkim tego, jak będzie się wyżywał na Izie.

Sielanka Marcina i Kamy nie potrwa długo w 1859 odcinku "M jak miłość"

Po rodzinnych świętach Bożego Narodzenia i Sylwestrze w 1859 odcinku "M jak miłość" między Marcinem i Kamą będzie panowała istna sielanka. Zakochani puszczą w niepamięć wszystkie złe chwile, których doświadczyli w minionym roku. Odzyskali siebie, ich miłość zwyciężyła tak ciężką próbę jaką były porwanie Marcina, jego zaginięcie połączone z amnezją, a nawet uczucie do Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Marcin i Kama będą wierzyli, że teraz będzie tylko lepiej.

Marcin w 1859 odcinku "M jak miłość" dowie się od Szymka, co dzieje się u Izy i Radka

Niespodziewanie w 1859 odcinku "M jak miłość" na Marcina spadnie wstrząsająca wiadomość o tym, co dzieje się u Izy i Radka, jak nowy mąż jego byłej żony zaczął ją podle traktować. Chociaż Iza wybaczyła mu zdradę, dała Radkowi jeszcze jedną szansę, to okaże się, że popełniła wielki błąd. Ich związek zamieni się w koszmar Izy i jej dzieci.

To od Szymka w 1859 odcinku "M jak miłość" Marcin dowie się, że Iza i Radek znowu się kłócą, że ich awantury są już na porządku dziennym, a coraz bardziej agresywny i wybuchowy ojczym już nad sobą nie panuje. Wystraszony Szymek poprosi tatę o interwencję. Będzie chciał, by Marcin i Kama zabrali jego i Maję do siebie.

M jak miłość. Dorota wróci do Bartka, ale się nie spotkają! Rozdzieli ich Natalka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

- Chciałbym, żeby już było jutro... U was jest tak fajnie... - zacznie cichutko Szymek w 1859 odcinku "M jak miłość" drżąc ze strachu, że Radek może go usłyszeć. - No tak, tak. Jak w każdym domu z takimi ananasami jak wy - zaśmieje się Kama, ale kolejne słowa Szymka sprawią, że uśmiech zniknie z jej twarzy. - U nas mama z Radkiem ciągle się kłócą. Przez parę dni był spokój, a teraz mama płacze... - doda syn Marcina.

Czy Marcin uratuje dzieci i Izę przed Radkiem w 1859 odcinku "M jak miłość"?

Co w tej sytuacji w 1859 odcinku "M jak miłość" zrobi Marcin? Postara się uspokoić Szymka, ale z drugiej strony nie zbagatelizuje słów syna. To jednak nie będzie rozmowa na telefon, więc Chodakowski postanowi porozmawiać z Izą, żeby usłyszeć także jej wersję wydarzeń, dowiedzieć się, jak daleko posunął się Radek i dlaczego dzieci tak się go boją!