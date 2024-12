M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1839: Zaręczyny Wernera i Sylwii. Wykorzysta fakt, że ktoś tyle z nim wytrzymał - ZDJĘCIA

Werner (Jacek Kopczyński) oświadczy się Sylwii (Hanna Turnau) w 1839 odcinku "M jak miłość"? Adam pomyśli, że to już najwyższy czas, by sięgnąć po pierścionek zaręczynowy. Co prawda, uważni widzowie "M jak miłość" z pewnością pamiętają nieudaną próbę oświadczyn prawnika w lecie, podczas imprezy w siedzisku Budzyńskich. Wtedy doszło do skandalu, ale koniec końców Adam i Sylwia zostali parą. W ich związku układa się naprawdę nieźle, a w 1839 odcinku "M jak miłość" prawnik posunie się o krok dalej. Czy tym razem dojdzie do ślubu?