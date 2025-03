Barwy szczęścia, odcinek 3149: Tragiczne poszukiwania Emila! Zbuntowany chłopak ucieknie a Sokalska nie zapanuje nad nerwami - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3149 - piątek, 14.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3149 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ignacy (Olaf Staszkiewicz) i Agata (Natalia Zambrzycka) będą musieli wykazać się nie lada sprytem. Ich podróż kamperem stanie się dla Emila okazją do przeżycia wymarzonej przygody, dlatego bez wahania będzie chciał dalej podróżować razem z nimi.

Ignacy i Agata przywiozą Emila do domu w 3149 odcinku "Barw szczęścia"!

Emil, przekonany, że uda mu się wymigać od powrotu do domu, będzie twardo obstawał przy swoim. Nie pomoże nawet telefon do Asi, która będzie na skraju załamania nerwowego. Ignacy i Agata zdecydują się na podstęp. Wmówią chłopakowi, że jadą nad morze, ale zamiast tego odwiozą go prosto do domu...

Poszukiwania Emila w 3149 odcinku "Barw szczęścia"! Asia wpadnie w szał!

W 3149 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wydarzy się prawdziwy dramat. Emil, nie mogąc pogodzić się z faktem, że został sprowadzony do domu, podejmie desperacką decyzję i ucieknie. Chłopak zrobi to w taki sposób, że nikt nie będzie wiedział, gdzie jest. Asia dosłownie oszaleje z niepokoju. Każda minuta będzie wydawać się wiecznością, a jej panika udzieli się wszystkim w domu.

Zdesperowana matka poprosi o pomoc rodzinę i wszyscy wyruszą na poszukiwania chłopca. Sokalska, nie mogąc zapanować nad emocjami, w pewnym momencie wybuchnie płaczem! Na całe szczęście po wielu godzinach stresu, stanie się cud! Emil nagle pojawi się i zacznie przepraszać matkę. Wyjaśni, że po prostu bardzo chciał przeżyć przygodę, jakiej nigdy dotąd nie miał okazji doświadczyć.