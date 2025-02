M jak miłość, odcinek 1851: Paweł przygotuje wyjątkową niespodziankę dla Franki! Tak przyszykuje się na powrót żony i dziecka

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku „M jak miłość” odmieniony Paweł wciąż będzie robił wszystko, aby odzyskać żonę! A wszystko dzięki Arturowi (Robert Moskwa) i Barbarze (Teresa Lipowska), którzy w końcu przemówią mu do rozsądku i pozwolą zrozumieć, że to on, a nie Piotrek (Marcin Mroczek) jest ojcem dziecka Franki, która po kolejnych oskarżeniach męża o niewierność ucieknie od niego aż do Bukowiny Tatrzańskiej.

I wówczas odmieniony Paweł postanowi zrobić wszystko, aby góralka mu wybaczyła, ale na to będzie już trochę za późno, gdyż ukochana przestanie odbierać od niego telefony. Ale Paweł tak łatwo się nie podda i pojedzie za żoną aż do stryja Jędrzeja (Piotr Majerczyk), gdzie w końcu pojedna się z Franką! Tyle tylko, że Zduńska tak szybko nie wróci z nim do domu, a on w 1851 odcinku „M jak miłość” nie będzie w tym czasie próżnował!

Paweł przyszykuje pokój dla swojego dziecka i Franki w 1851 odcinku „M jak miłość”!

W 1851 odcinku „M jak miłość” Zduński postanowi zrobić wszystko, aby udowodnić żonie, że naprawdę się zmienił, a co najważniejsze szczerze cieszy się z jej ciąży i ich wspólnego dziecka! I w tym celu zdecyduje się przygotować dla niej poruszającą niespodziankę! Zdradzamy, że pod nieobecność Franki, Paweł zacznie szykować pokój dla ich maluszka tak, aby był gotowy na ich powrót do domu!

W 1851 odcinku „M jak miłość” Zduński tak się zaweźmie do roboty, że aż zapomni o bożym świecie, przez co Marysia znów zacznie się o niego poważnie niepokoić. I nic dziwnego, gdyż w ostatnim czasie jej syn nieźle da im popalić, a co gorsza sięgnie nawet z powrotem po alkohol. I właśnie tego szalenie będzie obawiać się Rogowska, dlatego postanowi wybrać się do Warszawy, aby sprawdzić syna!

Zduński wreszcie zaimponuje matce w 1851 odcinku „M jak miłość”!

I w 1851 odcinku „M jak miłość” Marysia mocno się zszokuje, ale tym razem w końcu pozytywnie, gdyż na własne oczy zobaczy przemianę swojego syna, który będzie uwijał się jak mrówka przy przygotowywaniu pokoju dla swojego dziecka! Rogowska będzie wreszcie pod ogromnym wrażeniem Zduńskiego, który w końcu zachowa się jak należy i skupi się na swojej rodzinie!

A co najważniejsze, już nie sięgnie po kieliszek, co przyniesie pożądany efekt, gdyż już w 1852 odcinku „M jak miłość” pokój dla dziecka Franki i Pawła już będzie gotowy, a Zduński niezwłocznie postanowi pochwalić się efektem swojej żonie! I natychmiast wsiądzie w samochód i znów uda się do Bukowiny Tatrzańskiej, aby przekazać jej radosną nowinę! Ale czy zdoła to zrobić? Tym bardziej, że tego dnia pogoda znacząco się popsuje, a do Jędrzeja dotrą tragiczne wiadomości o przerażającym wypadku samochodu na warszawskich blachach! Czy będzie to auto Zduńskich? Przekonamy się już niebawem!