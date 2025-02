M jak miłość, odcinek 1851: Judyta odbije Marysi męża? Zazdrosna Rogowska szczerze porozmawia z Arturem o swoich obawach

M jak miłość, odcinek 1850: Wściekła Kama znów zmierzy się z Martyną! Nie daruje jej tego, co zobaczą dzieci Marcina

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek , 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku "M jak miłość" Marysia, dotąd pewna swojego małżeństwa, zacznie znów dostrzegać niepokojące sygnały. Judyta po raz kolejny zbliży się do Artura, co nie umknie uwadze czujnej Rogowskiej. Czy jej obawy będą uzasadnione? Czy w 1851 odcinku "M jak miłość" rzeczywiście dojdzie do zdrady, która zburzy spokój w rodzinie Rogowskich?

Judyta i Artur będą mieli romans w 1851 odcinku "M jak miłość"? Marysia zrobi się zazdrosna!

W 1851 odcinku "M jak miłość" Artur i Judyta zaczną spędzać coraz więcej czasu razem. Ich wspólne rozmowy i przebywanie w swoim towarzystwie stanie się czymś naturalnym, ale dla Marysi będzie to poważny powód do niepokoju. Z każdym dniem Rogowska zacznie dostrzegać, że Judyta patrzy na jej męża w sposób, który może wskazywać na coś więcej niż zwykłą znajomość.

Nie pomogą też same zachowania Artura. W 1851 odcinku "M jak miłość" Rogowski wyraźnie poczuje się dobrze w towarzystwie Judyty, a każda rozmowa z nią sprawi, że na jego twarzy pojawi się uśmiech. Marysia poczuje, że traci kontrolę nad sytuacją i nie będzie w stanie dłużej ignorować narastającej zazdrości.

Paweł w 1851 odcinku "M jak miłość" wróci do alkoholu? Marysia będzie miała kolejny powód do zmartwień!

Nie tylko relacja Artura i Judyty będzie martwiła Marysię. W 1851 odcinku "M jak miłość" Rogowska zdecyduje się pojechać do Warszawy, aby odwiedzić swojego syna Pawła (Rafał Mroczek). Zaniepokojona jego ostatnimi problemami, postanowi upewnić się, że nie wpadł z powrotem w sidła uzależnienia od alkoholu.

Jej obawy będą niestety uzasadnione. W 1851 odcinku M jak miłość Paweł będzie zmagał się z własnymi demonami, a presja, pod którą się znajdzie, może popchnąć go do sięgnięcia po butelkę.

Trudna rozmowa Marysi i Artura w 1851 odcinku "M jak miłość"

Marysia nie będzie w stanie dłużej tłumić swoich obaw. W 1851 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na konfrontację z Arturem. Rogowska powie mu prosto w oczy, że nie podoba jej się jego relacja z Judytą. Nie będzie owijać w bawełnę, wyzna, że czuje się zagrożona i że obawia się, że Artur może ją zdradzić. Jaka będzie jego reakcja? Dowiemy się wkrótce.