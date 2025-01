M jak miłość, odcinek 1848: Magda zginie? Agresywny sąsiad zrealizuje swój chory plan zemsty - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Święcicki postanowi ostatecznie zemścić się na Budzyńskiej! Tyle tylko, że tym razem już nie posunie się wyłącznie do prób jej zastraszenia, tak jak wtedy, gdy w środku nocy rzuci kamieniem w okno jednego z pokoi Siedliska, gdzie akurat będą przebywać pensjonariusze, czy kolejnych prób zaszkodzenia Magdzie. A to dlatego, że w 1848 odcinku "M jak miłość" sąsiad Kacpra uzna, że to zbyt mało i w końcu będzie gotowy na więcej. Tym bardziej, że prawniczka mu nie odpuści i nawet po uzyskaniu przez Kacpra praw do opieki nad siostrami (Natalia i Nadia Witkowskie), wciąż będzie się nim opiekować i mu pomagać!

Pijany Święcicki zaczai się na Budzyńską w 1848 odcinku "M jak miłość"!

A tego w 1848 odcinku "M jak miłość" zazdrosny sąsiad już nie zdzierży! I nie dość, że znów zacznie uprzykrzać życie Kacprowi, to jeszcze ostatecznie postanowi zemścić się na Magdzie. Tyle tylko, że teraz stanie się jeszcze bardziej agresywny i już kompletnie przestanie się hamować. Do tego stopnia, że w 1848 odcinku "M jak miłość" zacznie otwarcie grozić chłopakowi, po czym sięgnie po alkohol i pijany uda się do Siedliska, aby raz na zawsze rozprawić się i z Budzyńską, gdyż tak naprawdę będzie mu chodzić wyłącznie o nią, a Kacper będzie tylko dodatkiem!

- Myślę, że tutaj nie Kacper jest zapalnikiem do działania Święcickiego. Myślę, że to jednak nie o Kacpra chodzi, że chodzi tam raczej o tą panią... Magda wywołuje jakieś duże emocje, ale to nigdy nie wiemy, co za takimi emocjami siedzi tak naprawdę. Do czego Święcicki może się posunąć, to zobaczymy... Ale zdaje się, że może się posunąć daleko - zdradzał już wcześniej Artur Paczesny w "Kulisach M jak miłość".

Czy Magda umrze w 1848 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem w 1848 odcinku "M jak miłość" Magda zginie? Czy Święcicki będzie gotowy zabić Budzyńską? A może ktoś zdoła go powstrzymać? Czy Andrzejowi (Krystian Wieczorek) uda się uratować żonę? A może agresywny sąsiad wszystko tak zaplanuje, aby tego wieczoru prawniczka była w Siedlisku sama? Tym bardziej, w perspektywie planowanej wyprowadzki Nadii (Mira Fareniuk) i Dimy (Michaił Pszeniczny)! A zatem jak będzie? Przekonamy się już w 1848 odcinku "M jak miłość"!