M jak miłość, odcinek 1842: Atak na Budzyńskich! Okrutny sąsiad zacznie śledzić Magdę, ale na tym nie poprzestanie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1842 odcinku "M jak miłość" Budzyńscy nie zaznają spokoju! A wręcz przeciwnie, gdyż w ich wątku nie zabraknie emocji i to nie tylko z powodu Dimy, który po wspólnym wyjeździe z Julią i Nadią (Mira Fareniuk) każe Magdzie zaakceptować swoją wybrankę, w przeciwieństwie do jego córki, gdyż ta nie będzie chciała, aby Malicka była jej nową matką. Ale przede wszystkim z uwagi na Kacpra, któremu w 1842 odcinku "M jak miłość" Magda i Kinga (Katarzyna Cichopek), a także Kiemliczowie - Jagoda (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) pomogą stać się opiekunem prawnym dla jego małoletnich sióstr (Natalia i Nadia Witkowskie), czego Święcicki nie zdzierży!

- Kacper ma problemy z sąsiadem Święcickim. To facet bez skrupułów. Jest bezwzględny, bardzo pewny siebie gardzi słabszymi - tłumaczył Bartosz Ziewiec w "Kulisach M jak miłość".

- Święcicki ma niewiele do roboty, więc sobie kombinuje po prostu. A tutaj trochę płot przesunie, a tutaj ogródek sobie powiększy i to takimi małymi krokami, uprzykrzając komuś życie, buduje swoje poczucie własnej wartości i poczucie swojej pewności - wyjaśnił Artur Paczesny w "Kulisach M jak miłość".

Magda znów zajdzie za skórę sąsiadowi Kacpra w 1842 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1842 odcinku "M jak miłość" znów stanie się to z winy Magdy, która już wcześniej ostro mu podpadła, gdy zrobiła aferę o bezprawnie przesunięty przez niego płot. I to do tego stopnia, że mężczyzna skończył w areszcie, gdyż Budzyńska wrobiła go w pobicie! I choć ostatecznie Święcicki z niego wyszedł, bo Magda odwołała swoje oskarżenie, to w 1842 odcinku "M jak miłość" mężczyzna i tak jego tego nie zapomni i postanowi się zemścić! Szczególnie, że i żona Andrzeja (Krystian Wieczorek) mu nie odpuści!

- Na szczęście jest Magda, która ma bardzo twardy kręgosłup moralny i pojawia się może nie na białym koniu, ale w szpilkach - zaśmiała się Anna Mucha w "Kulisach M jak miłość".

- Dlaczego płot nie jest przestawiony, ja się pytam? - spyta zirytowana Magda.

- Oj, bo sobie pani mundurek ubrudzi - zakpi z niej Święcicki.

- Myślę, że tutaj nie Kacper jest zapalnikiem do działania Święcickiego. Myślę, że to jednak nie o Kacpra chodzi, że chodzi tam raczej o tą panią - przyznał Paczesny w "Kulisach M jak miłość".

Święcicki zaplanuje zemstę na Budzyńskiej w 1842 odcinku "M jak miłość"!

I już w 1842 odcinku "M jak miłość" Święcicki zaplanuje zemstę! Mężczyzna zacznie śledzić Magdę, dzięki czemu trafi do siedliska jej i Andrzeja! Sąsiad Kacpra będzie obserwował każdy ruch Budzyńskiej, dzięki czemu odkryje, że mieszka z nią nie tylko mąż, ale także i dziecko! I już wtedy w 1842 odcinku "M jak miłość" przystąpi do ataku, aby nieco ją wystraszyć i sprawić, aby mu odpuściła! Zdradzamy, że Święcicki wybije szybę w siedlisku Budzyńskich w samym środku nocy, czym już przerazi Magdę i Andrzeja. Ale niestety na tym nie poprzestanie! Do czego posunie się żądny zemsty sąsiad? Przekonamy się już niebawem!

- Magda wywołuje jakieś duże emocje, ale to nigdy nie wiemy, co za takimi emocjami siedzi tak naprawdę. Do czego Święcicki może się posunąć, to zobaczymy. Na razie jeszcze nie wiemy, ale zdaje się, że może się posunąć daleko - zdradził Paczesny w "Kulisach M jak miłość".

- To dopiero początek pani mecenas... - zapowie sąsiad.