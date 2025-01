M jak miłość, odcinek 1842: Wściekły Rotkiewicz pokaże prawdziwą twarz?! Nie zniesie, że Julia wybrała Dimę

"M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1842 odcinku "M jak miłość" nie wszystkim spodoba się kierunek, w którym wędrują pogłębiające się uczucia Julii i Rotkiewicza. Na pewno Magda (Anna Mucha) nie zostawi tak tej sprawy, bo nie może znieść myśli co do tego, że Malicka ma zagościć w życiu jej bliskich na stałe. Kiedy na poważnie wejdzie w związek z ojcem Nadii, automatycznie stanie się macochą dziewczynki. Sama Nadia zwierzy się Budzyńskiej w 1842 odcinku "M jak miłość", że nie bardzo odpowiada jej taki obrót sprawy.

Rotkiewicz wściekły, że Julia wybrała Dimę

O uczuciach Dimy i Malickiej dowie się także zazdrosny Rotkiewicz. Początkowo wydawało się, że to właśnie z prawnikiem Julia stworzy zgraną parę. Zbliżyli się do siebie po śmierci rodziny mężczyzny oraz po szokującym oskarżeniu go o zabójstwo. Andrzej (Krystian Wieczorek) z byłą kochanką prężnie działali, by wybronić kolegę. To się finalnie udało, a Julia z Rotkiewiczem spojrzeli na siebie jak na kogoś więcej niż jedynie znajomych.

Niestety z biegiem czasu potwierdziło się, że Malicka nie czuje niczego więcej do prawnika. Wyszło na jaw, że mężczyzna nadal krąży myślami wokół straty rodziny. Taka trauma z pewnością nie pozwoliła mu się otworzyć na nową miłość. Kiedy jednak Rotkiewicz w 1842 odcinku "M jak miłość" dowie się o prężnie rozwijających się emocjach Julii i Dimy, nie spojrzy na ten związek pochlebnie. Wręcz przeciwnie, będzie zły i zazdrosny!

Rotkiewicz namąci w związki Julii i Dimy?

Niebawem w "M jak miłość" wyjdą na jaw prawdziwe zamiary Rotkiewicza. Czy mężczyzna zaszkodzi Julii? Jedno jest pewne, będzie więcej osób, które nie okażą wielkiego entuzjazmu wobec wyborów taty Nadii. Sama Magda nie przestanie kręcić nosem wobec wyborów kolegi. Dima da jej do zrozumienia w 1842 odcinku "M jak miłość", że ma się nie wtrącać między sprawy jego i Julii...